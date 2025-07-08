Энн Хэтэуэй снялась топлесс для сексуальной фотосессии в Vogue (ФОТО)

Энн Хэтэуэй. Фото из открытых источников

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй снялась в сексуальной фотосессии для июльского выпуска журнала Vogue. Хэтэуэй позировала топлесс с огромным ожерельем, а фотосессию для Vogue снимала легендарная фотография Энни Лейбовиц.

Съемки Энн Хэтэуэй проходили в художественном музее. Там она позировала топлесс, украшенная лишь массивным бриллиантовым ожерельем Bvlgari High Jewelry. На одном из снимков актриса предстала в черных брюках и без верха, а сияющие драгоценности прикрывали часть ее тела.

На других фото Хэтэуэй позирует в классических образах от Givenchy, в частности, в элегантном черно-белом костюме и наряде с цветочным принтом, который попал на обложку Vogue.

Хэтэуэй топлесс

В новом номере Vogue Энн Хэтэуэй рассказала о своей будущей роли в фильме "Мать Мария", премьера которого запланирована на конец года. Она играет поп-звезду, которая переживает глубокий личный кризис и завязывает эмоциональные отношения с модельером. Лента уже попала в списки ожидаемых номинантов на "Оскар".

"Мне пришлось понять, что я новичок. Смирение, состоящее в том, чтобы ежедневно появляться на сцене, зная, что ты будешь плохим, — это тяжело, но необходимо", — рассказала Хэтэуэй о своей роли.

Фильм включает в себя оригинальную музыку, написанную при участии продюсера Тейлор Свифт Джека Антоноффа и певицы Charli XCX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Энн Хэтэуэй рассказала, почему она перестала употреблять алкоголь.

Также "Комментарии" писали, что Гвинет Пэлтроу приготовила завтрак топлесс, а видео выложила в собственных социальных сетях.