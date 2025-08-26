Еще одна звезда шоубиза теперь в рядах ВСУ: кого мобилизовали

Рубрики
Украинский исполнитель Александр Кварта рассказал, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", этой ночью он опубликовал в своем Instagram-аккаунте обращение, в котором сообщил, что уже находится на учениях.
Александр Кварта. Фото: из открытых источников
Певец напомнил о недавно закрытом сборе, отметив, что "из соображений ТЦК" стал полезнее в рядах украинского войска — "не перекрывая сборы волонтерские, а с автоматом в руках и в окоп".
Стоит отметить, родился Александр Кварта 12 апреля 1977 года в городе Ахтырка, Сумская область. Учился в музыкальной школе по классу скрипки, занимался балетом, драмкружком, увлекался рисованием и резьбой по дереву.
Певец был участником ранее популярной программы "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Україна має талант". Также Кварта выступал на национальном отборе на Евровидение.
Кварта некоторое время жил в России, стремясь получить популярность там, в частности поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Однако вскоре вернулся в Украину.
