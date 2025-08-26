Еще одна звезда шоубиза теперь в рядах ВСУ: кого мобилизовали

Украинский исполнитель Александр Кварта рассказал, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", этой ночью он опубликовал в своем Instagram-аккаунте обращение, в котором сообщил, что уже находится на учениях.

Александр Кварта. Фото: из открытых источников

Певец напомнил о недавно закрытом сборе, отметив, что "из соображений ТЦК" стал полезнее в рядах украинского войска — "не перекрывая сборы волонтерские, а с автоматом в руках и в окоп".

"Всем моим подписчикам желаю как можно быстрее мирного неба. А я буду поддерживать вас уже из рядов Вооруженных сил Украины. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям – я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни. Слава Украине!" – отметил Александр Кварта.

Стоит отметить, родился Александр Кварта 12 апреля 1977 года в городе Ахтырка, Сумская область. Учился в музыкальной школе по классу скрипки, занимался балетом, драмкружком, увлекался рисованием и резьбой по дереву.

Певец был участником ранее популярной программы "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Україна має талант". Также Кварта выступал на национальном отборе на Евровидение.

Кварта некоторое время жил в России, стремясь получить популярность там, в частности поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Однако вскоре вернулся в Украину.

