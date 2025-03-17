Ева Лонгория в свои 50 поразила соблазнительными фото без белья

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Известная американская актриса Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.
Ева Лонгория. Фото: Instagram/evalongoria
На кадрах, опубликованных в Instagram, звезда позировала в рубашке и накидке на обнаженное тело.
Образы дополнила распущенными волосами и нежным макияжем.
Поклонники "засыпали" женщину комплиментами. В комментариях писали:
"Горячая", "Королева", "Огонь", "Потрясающая", "Невероятно красивая".
По случаю праздника она устроила громкую вечеринку в Майами. На нее Ева пригласила друзей и родных, разделивших праздник именинницы. Ее непревзойденный вид оценили не только гости, но и подписчики, которых она поражает уже много лет.
Лонгория поначалу мечтала стать моделью и часто присылала свои фото агентствам. Однако не получала от них положительного ответа. После школы поступила в Техасский университет и играла в студенческих спектаклях. Именно в то время Ева почувствовала, что чувствует себя комфортно на сцене и хочет быть актрисой. Через несколько лет она выиграла местный конкурс красоты и привлекла к себе внимание кастинг-агента. Уже в 2000 году будущая звезда сыграла свою первую роль стюардессы в сериале "Беверли-Гиллз, 90210" в 2000 году. После этого ее начали активно звать режиссеры и предлагать главные роли.
"Охранник"
Фильм-триллер о ветеране Секретной службы США, подозреваемом в измене после попытки убить президента. В киноленте Ева сыграла роль агента Джилл Марин – таинственной женщины, расследующей дело в правительстве США.
"Отчаянные домохозяйки"
Самая известная работа Лонгории – это "Отчаянные домохозяйки". В апреле 2007 года фильм стал самым популярным телесериалом в мире со зрительской аудиторией, насчитывающей 120 миллионов. Сериал также получил немало престижных наград, в частности "Эмми", "Золотой глобус" и "Премию Гильдии киноактеров".
"Земля женщин"
Фильм "Земля женщин" тоже запомнился поклонникам Евы. Это комедийно-драматический триллер, рассказывающий о женщине, жизнь которой кардинально изменилась из-за бегства из Нью-Йорка.
"Битва за свободу"
Историческая драма, рассказывающая о восстании в Мексике 1920-х годов. В фильме Лонгория сыграла одну из главных ролей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как Ева Лонгория показала рождественские кадры с мужем и сыном.
Новости