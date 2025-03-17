Ева Лонгория в свои 50 поразила соблазнительными фото без белья

Известная американская актриса Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

Ева Лонгория. Фото: Instagram/evalongoria

На кадрах, опубликованных в Instagram, звезда позировала в рубашке и накидке на обнаженное тело.

Образы дополнила распущенными волосами и нежным макияжем.

Поклонники "засыпали" женщину комплиментами. В комментариях писали:

"Горячая", "Королева", "Огонь", "Потрясающая", "Невероятно красивая".

По случаю праздника она устроила громкую вечеринку в Майами. На нее Ева пригласила друзей и родных, разделивших праздник именинницы. Ее непревзойденный вид оценили не только гости, но и подписчики, которых она поражает уже много лет.

Лонгория поначалу мечтала стать моделью и часто присылала свои фото агентствам. Однако не получала от них положительного ответа. После школы поступила в Техасский университет и играла в студенческих спектаклях. Именно в то время Ева почувствовала, что чувствует себя комфортно на сцене и хочет быть актрисой. Через несколько лет она выиграла местный конкурс красоты и привлекла к себе внимание кастинг-агента. Уже в 2000 году будущая звезда сыграла свою первую роль стюардессы в сериале "Беверли-Гиллз, 90210" в 2000 году. После этого ее начали активно звать режиссеры и предлагать главные роли.

"Охранник"

Фильм-триллер о ветеране Секретной службы США, подозреваемом в измене после попытки убить президента. В киноленте Ева сыграла роль агента Джилл Марин – таинственной женщины, расследующей дело в правительстве США.

"Отчаянные домохозяйки"

Самая известная работа Лонгории – это "Отчаянные домохозяйки". В апреле 2007 года фильм стал самым популярным телесериалом в мире со зрительской аудиторией, насчитывающей 120 миллионов. Сериал также получил немало престижных наград, в частности "Эмми", "Золотой глобус" и "Премию Гильдии киноактеров".

"Земля женщин"

Фильм "Земля женщин" тоже запомнился поклонникам Евы. Это комедийно-драматический триллер, рассказывающий о женщине, жизнь которой кардинально изменилась из-за бегства из Нью-Йорка.

"Битва за свободу"

Историческая драма, рассказывающая о восстании в Мексике 1920-х годов. В фильме Лонгория сыграла одну из главных ролей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Ева Лонгория показала рождественские кадры с мужем и сыном.