Ева Лонгория в свои 51 поразила смелым образом в Лос-Анджелесе

Бриллианты, бархат и прозрачность: безупречный выход Евы Лонгории на Lifetime Achievement Awards

21 апреля 2026, 16:27
Недилько Ксения

Голливудская звезда Ева Лонгория подтвердила статус иконы стиля, появившись на церемонии AFI Lifetime Achievement Awards 18 апреля 2026 года. 51-летняя актриса сделала ставку на проверенную временем классику — маленькое черное платье (LBD), которое благодаря искусному крою выглядело невероятно современно и эффектно.

Ева Лонгория. Фото: Instagram/evalongoria

Образ звезды соединил изящество и провокацию. Платье имело бархатный облегающий лиф со смелым декольте, плавно переходящий в асимметричную прозрачную юбку.

"Она продемонстрировала неизменную силу маленького черного платья со смелым декольте и прозрачной волнистой юбкой. Ее элегантный ансамбль доказал, что классический стиль говорит сам за себя", — отмечают модные критики.

Особое внимание привлекали аксессуары: Лонгория дополнила лук бриллиантовым колье и изысканной сетчатой перчаткой с цветочными аппликациями на одной руке. Модные эксперты заметили, что такой выбор напоминает безупречный вкус ее знаменитой героини из "Отчаянных домохозяек".

"Ева Лонгория, безусловно, позаимствовала несколько уроков у Габриэль Солис... Не ее нарциссизм, а ее модную мудрость", — подчеркивают обозреватели.

Пока поклонники обсуждают ее выход на дорожку, актриса готовится к громким премьерам. Кроме кулинарного проекта о Франции, уже 26 июня 2026 состоится релиз криминальной драмы "Страна женщин" на Apple TV с ее участием.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудская звезда Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой 51-й день рождения, демонстрируя потрясающую форму, которая, кажется, совсем не подвластна времени. Актриса, снискавшая всемирную славу благодаря роли эксцентрической модели Габриэль Солис, и сегодня остается иконой стиля и образцом ухоженности.



Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/fashion/celeb-style/eva-longoria-proves-the-lbd-never-goes-out-of-vogue/articleshow/130393223.cms
