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Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших мировых звезд

На первом месте оказался музыкант, который за год заработал 48 миллионов долларов

сегодня, 21:32
Автор:

Любовь Блажко

Американский журнал Forbes представил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших мировых звезд. Возглавил его, как и прежде, легендарный Майкл Джексон

Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших мировых звезд

Майкл Джексон. Фото: peopletalk

Авторы опубликованного рейтинга рассказывают, за год певец заработал 48 миллионов долларов. И это несмотря на то, что в прошлом году был экранизирован фильм "Покидая Неверленд", в котором знаменитого музыканта обвиняют в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Также стоит отметить, за год до этого доход поп-короля составил 60 миллионов долларов.

На втором месте оказался детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гейзел) – доход за 2019 год составил 33 миллиона долларов. А замыкает тройку самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей художник Чарльз Шульц, который заработал 32,5 миллиона долларов.

В списке также можно увидеть не менее известные и популярные имена: Арнольд Палмер (25 миллионов долларов), Элвис Пресли (23 миллиона), Коби Брайант (20 миллионов), Juice WRLD (20 миллионов), Боб Марли (14 миллионов), Джон Леннон (13 миллионов), Принс (10 миллионов), Фредди Меркьюри (девять миллионов), Джордж Харрисон (8,5 миллионов) и Мэрилин Монро (восемь миллионов долларов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кого Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет. 


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Источник: https://zn.ua/CULTURE/forbes-nazval-samykh-vysokooplachivaemykh-umershikh-znamenitostej.html
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