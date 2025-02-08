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Forbes признал: Михаил Поплавский – один из топ-инфлюэнсеров Украины

Михаил Поплавский стал лидером украинских Instagram-блоггеров

8 февраля 2025, 09:45
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Кравцев Сергей

В свежем журнале Forbes опубликовано Топ-20 инфлюэнсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блоггеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТikТok, Instagram и YouTube – 10 млн. подписчиков. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Forbes признал: Михаил Поплавский – один из топ-инфлюэнсеров Украины

Михаил Поплавский

У него 8,2 миллионов подписчиков Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн и YouTube – 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, постоянно взаимодействующих с его аккаунтом.

Forbes признал: Михаил Поплавский – один из топ-инфлюэнсеров Украины - фото 2

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками, поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".

"Социальные сети – основа коммуникации с миром. В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций. Моя миссия, как украинского блоггера, украинизировала социальные сети и популяризировала все украинское. Потому что мы сила, мы нация и мы народ! Рад, что миллионам отзывается мое видение! Украинцы – мировой бренд! Дальше – больше! Держим вместе украинскую волну!", – написал Поплавский.


"Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва мозгов, идет информационно — интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы украинцы, мы есть нация, мы есть народ! Социальные сети — это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже", – отметил Михаил Поплавский на видео.

Forbes признал: Михаил Поплавский – один из топ-инфлюэнсеров Украины - фото 3



Forbes признал: Михаил Поплавский – один из топ-инфлюэнсеров Украины - фото 4



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/mihajlo-poplavskij-uvijshov-u-top-4-inflyuenseriv-ukraini-za-versieyu-forbes.htm#goog_rewarded
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