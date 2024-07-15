Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд

В последние годы тема устойчивости и экологической ответственности набирает обороты во всех сферах, включая мир высокой моды. Особенно актуальным это становится в Голливуде, где публичные личности часто становятся примером для подражания. В связи с этим, многие звезды киноиндустрии активно переориентируются на покупку одежды из вторичного рынка, поддерживая тем самым идеи экологичности и уникальности.

Голливудские звезды обожают секонды

Одним из ярких примеров такого подхода является актриса Эмма Уотсон, известная своей приверженностью устойчивой моде. Эмма неоднократно появлялась на красных ковровых дорожках в нарядах, созданных из переработанных материалов, а также в винтажной одежде из секонд-хендов. Она активно пропагандирует идею, что стиль и устойчивость могут идти рука об руку.





Другой пример – актер и музыкант Джаред Лето, который известен своей любовью к уникальным винтажным находкам. Лето считает, что винтажная одежда добавляет характера его образу и выделяет его из толпы.





Также не стоит забывать о Саре Джессике Паркер, которая часто выбирает винтаж для своих повседневных и выходных нарядов. Она уверена, что такой выбор помогает не только подчеркнуть индивидуальность, но и сделать моду более доступной.





Выбор голливудских звезд в пользу секонд-хенда и винтажа отражает более широкую тенденцию в обществе, где все больше людей стремятся к разумному потреблению. Это не только способ выразить свою уникальность, но и вклад в борьбу с потребительским обществом, переполненным одноразовыми товарами.