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Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд

Уже давно не секрет, что некоторые мировіе звезды любят одеваться в магазинах секонд хенд

сегодня, 16:36
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние годы тема устойчивости и экологической ответственности набирает обороты во всех сферах, включая мир высокой моды. Особенно актуальным это становится в Голливуде, где публичные личности часто становятся примером для подражания. В связи с этим, многие звезды киноиндустрии активно переориентируются на покупку одежды из вторичного рынка, поддерживая тем самым идеи экологичности и уникальности.                       

Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд

Голливудские звезды обожают секонды

Одним из ярких примеров такого подхода является актриса Эмма Уотсон, известная своей приверженностью устойчивой моде. Эмма неоднократно появлялась на красных ковровых дорожках в нарядах, созданных из переработанных материалов, а также в винтажной одежде из секонд-хендов. Она активно пропагандирует идею, что стиль и устойчивость могут идти рука об руку.                 

Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд - фото 2

Другой пример – актер и музыкант Джаред Лето, который известен своей любовью к уникальным винтажным находкам. Лето считает, что винтажная одежда добавляет характера его образу и выделяет его из толпы.

Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд - фото 3

Также не стоит забывать о Саре Джессике Паркер, которая часто выбирает винтаж для своих повседневных и выходных нарядов. Она уверена, что такой выбор помогает не только подчеркнуть индивидуальность, но и сделать моду более доступной.

Гардероб звезд: кто из голливудских знаменитостей предпочитает секонд-хенд - фото 4

Выбор голливудских звезд в пользу секонд-хенда и винтажа отражает более широкую тенденцию в обществе, где все больше людей стремятся к разумному потреблению. Это не только способ выразить свою уникальность, но и вклад в борьбу с потребительским обществом, переполненным одноразовыми товарами.



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