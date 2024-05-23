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Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей

Дети знаменитостей, как две капли воды с родителями

сегодня, 16:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Звездные родители часто передают своим детям не только талант и славу, но и свою внешность. Вот список из семи детей знаменитостей, которые поразительно похожи на своих знаменитых родителей.

Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей

Дети знаменитостей, как две капли воды с родителями

Ава Филипп и Риз Уизерспун

  1. Ава Филипп, дочь актрисы Риз Уизерспун и актера Райана Филиппа, выглядит как младшая копия своей известной мамы. От голубых глаз до формы лица, Ава наследовала резонансные черты Риз, делая их сходство темой для множества обсуждений в социальных медиа.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 2

Джекджон Кристофер Депп III и Джонни Депп

  1. Сын Джонни Деппа, Джек, не только унаследовал спокойствие и стиль отца, но и его характерные черты лица. Их общий взгляд и манера держаться перед камерами продолжает восхищать поклонников по всему миру.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 3

Сури Круз и Кэти Холмс

  1. Дочь Кэти Холмс и Тома Круза, Сури, удивительно похожа на свою маму. Её темные волосы и выразительные глаза являются ярким отражением Кэти, делая их дуэт неотразимым на публичных мероприятиях.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 4

Макс и Эмме Муньис и Дженнифер Лопес

  1. Двойняшки Дженнифер Лопес и её бывшего супруга Марка Энтони, Макс и Эмме, наследовали лучшее от обоих родителей. Особенно это заметно в их музыкальных способностях и стилях, которые напоминают молодую Джей Ло.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 5

Шайло Жоли-Питт и Анджелина Джоли

  1. Шайло, одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта, поражает сходством с обоими родителями. Особенно выделяются её губы и глаза, напоминающие черты молодой Анджелины.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 6

Ромео Бекхэм и Дэвид Бекхэм

  1. Ромео, средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, не только унаследовал спортивную страсть отца, но и его внешние данные. Футболист младшего поколения регулярно сравнивается с Дэвидом за его стиль и манеру.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 7

Лурдес Леон и Мадонна

  1. Лурдес, старшая дочь поп-иконы Мадонны, не только переняла музыкальные способности матери, но и её ярко выраженные черты. Лурдес часто ассоциируют с молодой Мадонной, начинающей свою карьеру в Нью-Йорке.

    Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей - фото 8

Эти звездные наследники продолжают удивлять публику, подчеркивая связь поколений и неизменность генетических черт. Наследие родителей в этих молодых звездах проявляется не только во внешности, но и в дарах, которые они выбирают развивать.



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