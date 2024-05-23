Генетику не обманешь: 7 знаменитых детей, кто является точной копией своих родителей

Звездные родители часто передают своим детям не только талант и славу, но и свою внешность. Вот список из семи детей знаменитостей, которые поразительно похожи на своих знаменитых родителей.

Дети знаменитостей, как две капли воды с родителями

Ава Филипп и Риз Уизерспун

Ава Филипп, дочь актрисы Риз Уизерспун и актера Райана Филиппа, выглядит как младшая копия своей известной мамы. От голубых глаз до формы лица, Ава наследовала резонансные черты Риз, делая их сходство темой для множества обсуждений в социальных медиа.



Джекджон Кристофер Депп III и Джонни Депп

Сын Джонни Деппа, Джек, не только унаследовал спокойствие и стиль отца, но и его характерные черты лица. Их общий взгляд и манера держаться перед камерами продолжает восхищать поклонников по всему миру.



Сури Круз и Кэти Холмс

Дочь Кэти Холмс и Тома Круза, Сури, удивительно похожа на свою маму. Её темные волосы и выразительные глаза являются ярким отражением Кэти, делая их дуэт неотразимым на публичных мероприятиях.



Макс и Эмме Муньис и Дженнифер Лопес

Двойняшки Дженнифер Лопес и её бывшего супруга Марка Энтони, Макс и Эмме, наследовали лучшее от обоих родителей. Особенно это заметно в их музыкальных способностях и стилях, которые напоминают молодую Джей Ло.



Шайло Жоли-Питт и Анджелина Джоли

Шайло, одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта, поражает сходством с обоими родителями. Особенно выделяются её губы и глаза, напоминающие черты молодой Анджелины.



Ромео Бекхэм и Дэвид Бекхэм

Ромео, средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, не только унаследовал спортивную страсть отца, но и его внешние данные. Футболист младшего поколения регулярно сравнивается с Дэвидом за его стиль и манеру.



Лурдес Леон и Мадонна

Лурдес, старшая дочь поп-иконы Мадонны, не только переняла музыкальные способности матери, но и её ярко выраженные черты. Лурдес часто ассоциируют с молодой Мадонной, начинающей свою карьеру в Нью-Йорке.



Эти звездные наследники продолжают удивлять публику, подчеркивая связь поколений и неизменность генетических черт. Наследие родителей в этих молодых звездах проявляется не только во внешности, но и в дарах, которые они выбирают развивать.