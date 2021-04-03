logo
Русский Українська

BTC/USD

59561.28

ETH/USD

2108.35

LTC/USD

211.32

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Гитарист Queen Брайан Мэй изучает небесные тела
commentss НОВОСТИ Все новости

Гитарист Queen Брайан Мэй изучает небесные тела

В рамках исследования авторы научной работы построили трехмерную модель Дидима, с помощью которой воссоздали его вращение и распад

сегодня, 03:30
Автор:

Ольга Чародий

Брайан Мэй выступил соавтором научной статьи об астероиде. Статья легендарного музыканта опубликована в журнале Icarus, и на сайте ScienceDirect, пишет ScienceDirect.

Гитарист Queen Брайан Мэй изучает небесные тела

Гитарист Queen Брайан Мэй (фото из открытых источников)

Научный интерес Брайана Мея был сконцентрирован вокруг свойств редкого астероида под названием Дидим. Его уникальность в том, что он не распадается на куски из-за воздействия центробежных сил. Тема заинтересовала Брайана Мэя неспроста -  по образованию он астрофизик и даже степень доктора наук.

В опубликованной статье  была построена трехмерная модель Дидима. Авторы попытались воспроизвести  вращение и распад астероида и  вычислили величину силы, которая сдерживает фрагменты астероида:

"Сцепление действует словно клей. Оно возникает благодаря силам Ван-дер-Ваальса", — говорится в статье.

Напомним, Брайан Мэй рассказал, что в этом году столкнулся с серьезными сложностями со здоровьем. Музыкант рассказал, что он едва остался жив после перенесенного сердечного приступа, желудочного кровотечения и других осложнений со здоровьем.

В мае текущего года музыкант рассказал, что у него был сердечный приступ.  В том же месяце он также получил травму ягодиц. По словам Мэя, его отправили в больницу. После обследований оказалось, что у него закупорены три артерии и медики в экстренном порядке были вынуждены установить три стента, которые помогли возобновить кровоток. Во вторник, 27 октября, в эфире телешоу Good Morning Britain музыкант рассказал, что его организм отказывался принимать лечение, и он был на грани жизни и смерти – у него начались серьезные осложнения. Так, в результате приема медикаментов для сердца у Брайана Мэя открылось желудочное кровотечение.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: ScienceDirect
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ