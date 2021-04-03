Гитарист Queen Брайан Мэй изучает небесные тела

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Брайан Мэй выступил соавтором научной статьи об астероиде.
Статья легендарного музыканта опубликована в журнале Icarus, и на сайте
ScienceDirect, пишет ScienceDirect.
Гитарист Queen Брайан Мэй (фото из открытых источников)
Научный интерес Брайана Мея был сконцентрирован вокруг свойств
редкого астероида под названием Дидим. Его уникальность в том, что он не
распадается на куски из-за воздействия центробежных сил. Тема заинтересовала
Брайана Мэя неспроста - по образованию
он астрофизик и даже степень доктора наук.
В опубликованной статье
была построена трехмерная модель Дидима. Авторы попытались
воспроизвести вращение и распад
астероида и вычислили величину силы,
которая сдерживает фрагменты астероида:
Напомним, Брайан Мэй рассказал, что в этом году столкнулся с серьезными сложностями со здоровьем. Музыкант рассказал, что он едва остался жив после перенесенного сердечного приступа, желудочного кровотечения и других осложнений со здоровьем.В мае текущего года музыкант рассказал, что у него был сердечный приступ. В том же месяце он также получил травму ягодиц. По словам Мэя, его отправили в больницу. После обследований оказалось, что у него закупорены три артерии и медики в экстренном порядке были вынуждены установить три стента, которые помогли возобновить кровоток. Во вторник, 27 октября, в эфире телешоу Good Morning Britain музыкант рассказал, что его организм отказывался принимать лечение, и он был на грани жизни и смерти – у него начались серьезные осложнения. Так, в результате приема медикаментов для сердца у Брайана Мэя открылось желудочное кровотечение.
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