Голливудская звезда, беспощадно критиковавшая Трампа, возвращается в США

Звезда Голливуда Ричард Гир признался, что чувствует себя счастливее, когда переехал из США в Испанию в конце прошлого года. Хотя его жена, испанская активистка Алехандра Сильва, подчеркнула, что переезд не был напрямую связан с победой Дональда Трампа на выборах, она не скрывала радости, что может "убежать куда-то иначе".

Ричард Гир с женой

После переезда актер продолжил открыто критиковать американского президента. Вручая международную премию Goya, он заявил: "Мы в темном периоде, у нас президент — хулиган. И это не только проблема США — это глобальное явление".

Вместе с женой и сыновьями – шестилетним Александром и четырехлетним Джеймсом – Гир поселился в Мадриде, предварительно продав имение в Коннектикуте. Однако жизнь в Испании оказалась не такой безоблачной. Сильва призналась, что скучает по Америке и планирует возвращение: "Мы останемся еще на несколько лет, но каждое лето будем возвращаться — дети ходят в лагеря. Балансируем между двумя мирами".

Их сын Гомера от предыдущего брака Гира также подтвердил намерения семьи вернуться в США. Он подчеркнул, что переезд был не политическим актом, а скорее личным выбором: "Испания красивая, но люди те же — просто другое место".

Гир и Сильва познакомились в Италии в 2014-м, когда оба проходили через развод. Они обручились в 2018 году в Нью-Йорке, а их история любви стала одной из самых романтичных в Голливуде.

Их примеру следуют и другие звезды: Амбер Герд переехала в Мадрид, Ева Лонгория купила виллу в Марбелье, а Эллен Дедженерес с женой обменяли роскошное имение в Калифорнии на ферму в Британии. Все большее число знаменитостей выбирают спокойствие и европейскую гармонию вместо американской действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о массовой депортации мигрантов из США.



