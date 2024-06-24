В последнее время интерес к изучению украинского языка значительно вырос не только внутри страны, но и за её пределами. Голливудские звезды не остаются в стороне от этой тенденции, что является отражением культурного обмена и уважения к украинскому народу. Вот пять знаменитостей, которые в совершенстве владеют украинским языком

Голливудские актеры, которые говорят по-украински

1. Мила Кунис

Мила Кунис, чье полное имя Милена Маркoвна Кунис, родилась в Черновцах, Украина, и иммигрировала в Соединенные Штаты в возрасте семи лет. В Америке семья столкнулась с множеством трудностей, особенно с языковым барьером. Но Мила быстро адаптировалась и начала свою карьеру в актерстве. Несмотря на славу и успех в Голливуде, она не забывает свои корни и часто использует украинский язык в интервью, подчеркивая свою привязанность к украинской культуре. Её участие в кампаниях по сбору средств и поддержке Украины также демонстрирует её глубокую связь с родиной.





2. Вера Фармига

Вера Фармига выросла в украинской семье в США, где дома говорили исключительно по-украински. Это помогло ей сохранить тесную связь с украинской культурой и языком. Вера начала свою актерскую карьеру в театре, а затем перешла в кино, где её мастерство и уникальное происхождение выделяли её среди коллег. Известность пришла с ролями в таких фильмах, как "Уходящая поездом" и сериале "Мотель Бейтс". Фармига не только актриса, но и режиссёр, что позволяет ей вносить украинскую идентичность в голливудские проекты









3. Максим Чмерковский

Максим Чмерковский родился в Одессе и начал танцевать в раннем возрасте. После переезда в США, он и его брат Валентин быстро стали звездами в мире бальных танцев. Максим стал широко известен благодаря участию в шоу "Танцы со звездами", где он не только демонстрировал выдающиеся танцевальные навыки, но и часто делился культурным наследием Украины, общаясь на украинском языке с семьей и друзьями на публике.





4. Кэтрин Винник

Кэтрин Винник, канадская актриса украинского происхождения, активно использует украинский язык и занимается продвижением украинской культуры. Известная своей ролью в сериале "Викинги", она также участвует в различных культурных мероприятиях и использует свою платформу для поддержки Украины. Винник не только гордится своим происхождением, но и активно работает над тем, чтобы мир узнал больше о Украине.





5. Джек Паланс

Хотя Джек Паланс скончался в 2006 году, его история заслуживает внимания как пример глубокой связи с украинскими корнями. Родители Паланса были украинскими иммигрантами, и он всегда стремился изучать язык и культуру своих предков. Паланс известен своими ролями в таких фильмах, как "Судьба решается в схватке" и "Городской ковбой", где он продемонстрировал не только актерское мастерство, но и уважение к своему наследию.





Эти звезды демонстрируют, как украинский язык и культура проникают в международный культурный ландшафт, подтверждая, что украинская диаспора активно влияет на мировые тенденции в киноиндустрии. Учёт таких факторов может быть важен для понимания глобализации культурного обмена и расширения влияния Украины в мире.

