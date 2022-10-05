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Грузин не пустил Собчак в свое заведение и раскритиковал россиян (ВИДЕО)

Собчак не понимает, почему в Грузии и Украине не любят россиян.

сегодня, 18:46
Автор:

Slava Kot
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Запись разговора одной из самых популярных российских знаменитостей Ксении Собчак с владельцем бара в столице Грузии Тбилиси приобрела огромную популярность в сети. Мужчина пытается объяснить журналистке, почему грузины солидарны с украинцами. Собчак, похоже, не до конца понимает эту ситуацию.

Грузин не пустил Собчак в свое заведение и раскритиковал россиян (ВИДЕО)

Грузин не пустил Собчак в свое заведение и подверг критике россиян. Фото из открытых источников

Российская знаменитость Ксения Собчак не понимает, почему ее не пускают в грузинский бар Dedaena Bar.

Владелец грузинского заведения объясняет российской либеральке почему Грузия против приезжающих в его страну россиян. Грузин говорит, что россияне оккупировали 20% их территории.

На такие слова Собчак отвечает хорошо, но почему одним из правил является лозунг "Слава Украине" и вообще где Украина, а где Грузия?

Владелец Dedaena Bar встречно спрашивает, действительно ли Собчак не видит параллели между обеими странами, которые оккупировали российские власти?

Полное видео с Ксенией Собчак, которую не пустили в грузинское заведение, можно просмотреть ниже:

Ксения Собчак – колоритная знаменитость, журналистка и ведущая из России, которую западные СМИ часто называют "русской Пэрис Хилтон". Ее семья уже много лет тесно связана с Владимиром Путиным. Ведь отец Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга и наставником президента РФ.

В 2018 году Собчак была оппозиционной к Путину кандидаткой и набрала 1,68% голосов. Хотя другая часть оппозиционных сил Российской Федерации раскритиковала Собчак, ведь считают ее кандидатом от Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиян на грузинской границе забирают в военкоматы.

Также "Комментарии" писали о случившемся в Грузии. Грузины трех россиян выгнали из автобуса и в конце выкрикнули "Слава Украине!"



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Источник: https://twitter.com/Tabagari/status/1577389068190715909
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