Единственный блестящий носок, который покойная поп-звезда Майкл Джексон носил во время концерта во Франции в 1990-х годах, был продан в среду за более чем 8000 долларов, сообщил французский аукционист, пишет Agence France-Presse.

Грязный носок продали за более чем 8000 долларов: кому он принадлежал

Техник нашел использованный носок, выброшенный у гримерки Джексона после концерта в южном городе Нем в июле 1997 года, сообщила AFP аукционистка Орора Илли.

Самопровозглашенный "король поп-музыки" носил белые спортивные носки, украшенные стразами, во время своего мирового турне "HIStory World Tour" в 1997 году, сообщает специализированный веб-сайт interencheres.

Джексона можно увидеть в них на клипах, где он исполняет свой хит "Billie Jean".

Десятилетие спустя, грязно-беловатый предмет одежды покрыт пятнами, а украшающие его стразы пожелтели от времени, как видно из фотографии, опубликованной на веб-сайте.

"Это действительно исключительный объект — даже культовый для поклонников Майкла Джексона", — сказала Илли.

Носок, первоначальная стоимость которого составляла от 3000 до 4000 евро (3400-4500 долларов США), был продан за 7688 евро (8822 доллара США) на аукционном доме в Ниме.

В 2009 году игровой курорт в Макао заплатил 350 000 долларов за блестящую перчатку, которую Джексон носил, когда впервые исполнил танец "лунной походки" в 1983 году.

Шляпа, которую он носил непосредственно перед этим выступлением, была продана в Париже в 2023 году за более чем 80 000 долларов.

Джексон умер от смертельной передозировки в 2009 году в возрасте 50 лет.

Он до сих пор имеет огромную базу поклонников, несмотря на обвинения в растлении детей против него при жизни и после смерти, которые он и его наследники отрицают.

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