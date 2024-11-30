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Харьковчанка из "Холостяка-13" рассказала, что ее заставило перейти на украинский

Анастасия Анисимова начала переходить на украинский язык после начала полномасштабного вторжения

30 ноября 2024, 23:24
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Недилько Ксения

В новом выпуске проекта "Холостяк" у Александра Терена состоялось свидание с Анастасией Анисимовой. Во время общения мужчина и девушка обсудили русский язык, ведь ему важно, чтобы партнерша общалась на украинском.

Харьковчанка из "Холостяка-13" рассказала, что ее заставило перейти на украинский

Анастасия Анисимова

Главный герой шоу признался, что заходил в тик-ток блогерши и видел, что она записывала русскоязычные ролики уже во время войны. Александр попросил девушку объяснить свою позицию по этому поводу, пишет 24 Канал.

По словам Анастасии, вопрос от Терена о языке был для нее неожиданным. Она призналась, что это для нее мучительная тема. Блогерша рассказала, что начала переходить на украинский уже после начала полномасштабного вторжения. Также Анисимова поделилась, что продолжала делать контент на русском, ведь у нее было много подписчиков из Казахстана, поддерживавших Украину.

"В какой-то момент, когда уже очень сильные весной начались прилеты в Харьков и разбомбили торговый центр… У меня там семья очень близко живет, и я… Я даже не знаю, как описать. Я просто смотрю новости, и у меня начали трястись руки просто, и начали литься слезы", – вспомнила Анастасия Анисимова.

Блогерша рассказала, что был очень сильный обстрел, поэтому ей было сложно. После этой трагедии Анастасия решила отказаться от всего русского.

"Я думаю, что этот вопрос решился. Я была максимально искренна с ним. Я думаю, что у него нет сомнений в этом. Я как настоящая харьковчанка действительно их (россиян – ред.) ненавижу", – высказалась блогерша.

Кстати, свидание Терена и Анисимовой прошло в бассейне. Интимную атмосферу вдруг прервали девушки, также пришедшие в СПА, своим поступком они разозлили блогершу. Однако впоследствии конкурентки покинули холостяка с участницей, а после этого у Анастасии и Александра случился поцелуй.



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