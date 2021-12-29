Социальная сеть Instagram, которая является одной из самых популярных в мире, назвала ТОП-10 публикаций, набравших за 2021 год наибольшее количество лайков.

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года / Фото: Depositphotos

Итак, самый популярный пост оказался у португальского футболиста Криштиану Роналду, который 28 октября объявил в Instagram о беременности двойней своей жены (32,3 млн лайков).





Второе место заняла американская певица Ариана Гранде с публикацией фотографий со своей "тайной" свадьбы (26,7 млн. лайков).





Замыкает тройку лидеров модель Кайли Дженер, которая выложила пост с очень милым видео своего вторично беременного животика (24,6 млн. лайков).





Далее в рейтинге:

- Билли Айлиш и ее кадр с трансформации внешнего вида (23 млн лайков);





- Лионель Месси и его подтверждение перехода в новый футбольный клуб PSG (22,1 млн. лайков);





- Билли Айлиш позирует для Vogue (22,1 млн лайков);





- Лионель Месси и его прощание с любимым футбольным клубом Барселона (21,2 млн. лайков);





- Лионель Месси без футболки и 22 млн лайков;





- Mermaid Montana: видео русалки и ее поклонницы собрало 20,2 млн лайков;





- Том Холланд: поздравительная открытка Человека-Паука для его девушки Зендай в честь дня рождения (19,6 млн лайков).





Напомним, Instagram португальского футболиста Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков. За жизнью спортсмена в сети наблюдают более 382 миллиона фолловеров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разработчики Instagram тестируют возможность растянуть видео "сторис" пользователей на 1 минуту. Эти обновления уже начали распространяться на отдельных аккаунтах. В частности, тестовой страной избрали Турцию.

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