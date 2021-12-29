logo

BTC/USD

47687.31

ETH/USD

3788.17

LTC/USD

149.51

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года

Объявлено топ-10 постов в социальной сети Instagram за 2021 год, набравших наибольшее количество лайков

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Социальная сеть Instagram, которая является одной из самых популярных в мире, назвала ТОП-10 публикаций, набравших за 2021 год наибольшее количество лайков.

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года / Фото: Depositphotos

Итак, самый популярный пост оказался у португальского футболиста Криштиану Роналду, который 28 октября объявил в Instagram о беременности двойней своей жены (32,3 млн лайков).

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 2

Второе место заняла американская певица Ариана Гранде с публикацией фотографий со своей "тайной" свадьбы (26,7 млн. лайков).

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 3

Замыкает тройку лидеров модель Кайли Дженер, которая выложила пост с очень милым видео своего вторично беременного животика (24,6 млн. лайков).

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 4

Далее в рейтинге:

- Билли Айлиш и ее кадр с трансформации внешнего вида (23 млн лайков);

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 5

- Лионель Месси и его подтверждение перехода в новый футбольный клуб PSG (22,1 млн. лайков);

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 6

- Билли Айлиш позирует для Vogue (22,1 млн лайков);

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 7

- Лионель Месси и его прощание с любимым футбольным клубом Барселона (21,2 млн. лайков);

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 8

- Лионель Месси без футболки и 22 млн лайков;

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 9

- Mermaid Montana: видео русалки и ее поклонницы собрало 20,2 млн лайков;

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 10

- Том Холланд: поздравительная открытка Человека-Паука для его девушки Зендай в честь дня рождения (19,6 млн лайков).

Instagram выбрал 10 самых популярных постов 2021 года - фото 11

Напомним, Instagram португальского футболиста Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков. За жизнью спортсмена в сети наблюдают более 382 миллиона фолловеров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разработчики Instagram тестируют возможность растянуть видео "сторис" пользователей на 1 минуту. Эти обновления уже начали распространяться на отдельных аккаунтах. В частности, тестовой страной избрали Турцию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10348757/Billie-Eilish-Lionel-Messi-dominate-10-LIKED-Instagram-photos-2021.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!