Ирина Шейк и Белла Хадид снялись для Vogue без макияжа

Редакторы итальянского модного журнала Vogue посвятили новый сентябрьский выпуск теме индивидуальности и естественной красоты. Для обложки глянцы позировали самые известные модели, только на их лице совсем не было косметики. Фотографии обложек появились на Instagram-странице издания.

Новый выпуск Vogue выйдет не под одной-двумя, а под сотнями обложек, для которых позировали разные модели. Все они демонстрировали свою естественную красоту. Создатель выпуска решил таким образом показать, что глянец выступает против неравенства и подчеркивает индивидуальность каждого человека.

Ирина Шейк и Белла Хадид | Rex

Моделей, которые выступают на мировых подиумах, показали без фильтров, косметики и фотошопа, чтобы продемонстрировать их недостатки, ведь в первую очередь, они обычные женщины.

Для съемок пригласили Ирину Шейк, Беллу Хадид, Эмили Ратаковски, Кайю Гербер и других знаменитостей, которые покорили модную индустрию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в марте 2002 года обложку итальянского Vogue украсила модель, которой не существует в реальной жизни.

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