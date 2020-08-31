kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11618.95

ETH/USD

423.13

LTC/USD

61.77

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Ирина Шейк и Белла Хадид снялись для Vogue без макияжа
commentss НОВОСТИ Все новости

Ирина Шейк и Белла Хадид снялись для Vogue без макияжа

Новый номер Vogue посвящен естественности

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Редакторы итальянского модного журнала Vogue посвятили новый сентябрьский выпуск теме индивидуальности и естественной красоты. Для обложки глянцы позировали самые известные модели, только на их лице совсем не было косметики. Фотографии обложек появились на Instagram-странице издания.

Новый выпуск Vogue выйдет не под одной-двумя, а под сотнями обложек, для которых позировали разные модели. Все они демонстрировали свою естественную красоту. Создатель выпуска решил таким образом показать, что глянец выступает против неравенства и подчеркивает индивидуальность каждого человека. 

Ирина Шейк и Белла Хадид снялись для Vogue без макияжа

Ирина Шейк и Белла Хадид | Rex

Моделей, которые выступают на мировых подиумах, показали без фильтров, косметики и фотошопа, чтобы продемонстрировать их недостатки, ведь в первую очередь, они обычные женщины.

Для съемок пригласили Ирину Шейк, Беллу Хадид, Эмили Ратаковски, Кайю Гербер и других знаменитостей, которые покорили модную индустрию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в марте 2002 года обложку итальянского Vogue украсила модель, которой не существует в реальной жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!