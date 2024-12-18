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Из кумира молодежи в кумира детей: на улицах Нью-Йорка не узнали известного актера

Арнольд Шварценеггер удивил поклонников своим видом

18 декабря 2024, 09:18
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Недилько Ксения

77-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер был замечен на улицах Нью-Йорка в рождественском образе. Актер уже полностью поседел и отпустил бороду, чем стал похож на кумира детей – Санта Клауса. Актер был одет в свитер с оленями и рождественскими узорами, что также придало его образу немного сказочности.

Из кумира молодежи в кумира детей: на улицах Нью-Йорка не узнали известного актера

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Актер перемещается по городу вместе с охраной, однако никто из поклонников к нему не спешит подбегать. Все привыкли к брутальному образу Шварценеггера, поэтому сейчас нужно постараться, чтобы узнать звезду блокбастеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как нигерийский боксер Майк Игвегбе во время боя с украинцем Игорем Цимбалюком поддержал Украину, надев носки с логотипом Вооруженных сил Украины.

После матча спортсмен заявил, что часть своего гонорара передаст в поддержку украинских защитников. Об этом сообщает Top Boxing Generation.

"Носки Майка Игвегбе в поединке с Цимбалюком. А после боя нигериец заявил, что хочет перевести часть своего гонорара украинским военным. Thank you, Young Mike”, — говорится в сообщении. Однако носки ВСУ не помогли Игвегбе одержать победу над украинцем. Все судьи единодушно отдали предпочтение Цимбалюку.

Также "Комментарии" писали, что на концерте "Вечернего квартала" показали пародию на новоизбранного президента США Дональда Трампа, который встречается с Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Актер Юрий Ткач в парике и костюме, похожем на наряды Трампа, бегал по залу, танцевал и развлекал публику в зале. Под видео этого фрагмента концерта немало комментариев, в целом недовольных.



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