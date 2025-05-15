Известная модель Playboy живет в палатке на улице и мечтает найти работу: что произошло

Первая британская модель, появившаяся на обложке американского Playboy, рассказала, что теперь живет в палатке и вынуждена ночевать в автомобиле.

Луиза Гловер

42-летняя Луиза Гловер, которая в 20 лет получила титул "Модель года Playboy" и бесплатно проживала в роскошном особняке Хью Гефнера в Лос-Анджелесе, ныне оказалась в затруднительном положении. Когда-то она проводила время в компании звезд типа Леонардо Ди Каприо и Рианны, а теперь вынуждена жить в автомобиле или палатке стоимостью 60 фунтов в графстве Беркшир.

Причиной такой ситуации стал кризис стоимости жизни: ее бизнес в сфере фитнеса понес убытки, а арендная плата за квартиру в Виндзоре выросла с 550 до 750 фунтов в месяц. Поэтому Луиза не смогла оплачивать счета и потеряла жилье.

Луиза, когда-то зарабатывавшая сотни фунтов в день модельной работы, признается, что часто слышит от прохожих советы "найти работу". Однако она объясняет, что для самозанятой модели это не так-то просто. Женщина активно ищет работу и надеется вернуться к тренерской деятельности и уходу за собаками, как только сможет поселиться в одном месте.

Ранее Луиза приобрела популярность в модельном бизнесе, поразив руководителей Playboy на тестовой съемке. Сам Хью Гефнер назвал ее "британской Кармен Электрой". Однако в 27 лет жизнь модели изменилась: из-за инфекции крови после операции на груди она чуть не умерла, пережив остановку сердца и пятинедельное пребывание в больнице.

После этого инцидента Луиза переосмыслила свою жизнь, сосредоточившись на здоровье и фитнесе. Она заключила контракты с крупными брендами, в частности Nike, и получила многочисленные фитнес-титулы. Однако даже такой успех не помог избежать кризиса.

Луиза признается, что испытывает сильный стресс и частые приступы мигрени. По ее словам, люди часто не верят, что она бездомная, из-за ее ухоженного вида. Однако она отмечает, что беспризорность имеет разные уровни: не все живут под открытым небом — кто-то ночует в машинах или палатках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Холли Мэдисон рассказала, что в особняке Playboy везде стояли лотки с импровизированным лубрикантом.



