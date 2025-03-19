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Известная певица отказалась возвращаться в США: паспорт, какой страны скоро получит

Ряд известных певцов и актеров заявили о намерении покинуть США из-за политики Дональда Трампа

сегодня, 14:31
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Ткачик Олеся

60-летняя певица Кортни Лав присоединилась к списку знаменитостей, которые уже покинули или планируют покинуть США из-за политической ситуации в стране. Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна заявила, что окончательно решила поселиться в Великобритании.

Известная певица отказалась возвращаться в США: паспорт, какой страны скоро получит

Кортни Лав

В частности, об этом решении Кортни Лав объявила, выступая в Королевском географическом обществе в Лондоне. Она призналась, что удовлетворена жизнью в Великобритании и раскритиковала политику действующего президента США Дональда Трампа и его администрации.

"Здесь так здорово жить. Через полгода я, наконец, получу британское гражданство. Я буду гражданкой – подаю документы", — сообщила певица.

Следует отметить, что певица переехала из Лос-Анджелеса в Лондон еще в 2019 году.

Кстати, Кортни Лав не единственная певица, решившая больше не иметь ничего общего с Соединенными Штатами. В частности, ведущая Эллен Дедженерес вместе с супругой уже выставили на продажу особняк в Калифорнии после оглашения результатов выборов.

Кроме того, не планируют возвращаться больше в США Ева Мендес и Райан Гослинг. Также известная актриса Ева Лонгория, Америка Феррера и ряд других знаменитостей также рассказали, что решили поселиться за пределами США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация Белого дома использовала фото Дональда Трампа, сделанное во время его предвыборного визита в McDonald's, чтобы высмеять депортацию врача из Brown University. В частности, доктор Раш Алави был выслан в Ливан по прибытии в международный аэропорт Бостона. Она возвращалась в США после поездки домой, где посещала семью.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-14507441/Courtney-Love-fleeing-America-moving-UK-Donald-Trump.html
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