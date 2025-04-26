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Известная певица стала жертвой мошенников и обратилась к защитникам Украины

Знаменитость заверила, что помогает защитникам Украины без участия посредников.

26 апреля 2025, 23:00
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Клименко Елена

Украинская певица Ирина Федишин, активно поддерживающая Вооруженные силы Украины и недавно передавшая на фронт 376 автомобилей, стала жертвой мошеннических схем.

Известная певица стала жертвой мошенников и обратилась к защитникам Украины

Фото: из открытых источников

В своем Instagram-блоге артистка рассказала о досадном случае, произошедшем в последние дни. По словам Ирины, неизвестные звонят по телефону военным, представляясь якобы представителями ее благотворительного фонда.

Федишин немедленно отреагировала на ситуацию и решительно отрицала любую причастность к таким действиям. Она подчеркнула, что все автомобили ее фонд передает непосредственно в руки защитников, без каких-либо посредников и абсолютно бесплатно.

"Мошенники вводят в заблуждение наших воинов, звонят им и под видом нашего фонда требуют средства. Хочу четко заявить: ни один военный не платит ни копейки. Все 368 автомобилей переданы лично и бесплатно", — отметила звезда.

В своих стразах певица обратилась к военным с просьбой быть бдительными и не поддаваться на провокации. Она призвала сразу сообщать о таких случаях в правоохранительные органы и заверила, что виновные не уйдут от ответственности.

"Если вам звонят по телефону с подобными предложениями — сразу обращайтесь в полицию. Мы не позволим спекулировать на помощи нашим героям. Люди, которые занимаются такими махинациями, будут привлечены к ответственности по закону", — заявила Федишин.

Ранее, как писали "Комментарии", певица Ирина Федишин опубликовала серию снимков с будущим послом Украины в Британии Валерием Залужным и сообщила, что перед ее концертным туром, он для нее подписал сувенирную продукцию.



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