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Известная российская певица после новогодних корпоративов решила покинуть Россию

Стоимость корпоративов Орбакайте в РФ немного снизилась, узнали журналисты

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Популярная российская певица Кристина Орбакайте – дочь исполнительницы Аллы Пугачёвой, недавно вернулась в РФ, но "все же поедет обратно в США". Орбакайте выступит на новогодних корпоративах, а потом отправится в Штаты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на сведения источника из окружения артистки. 

Известная российская певица после новогодних корпоративов решила покинуть Россию

Кристина Орбакайте. Фото: из открытых источников

"…певица уже купила билеты… отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ — не исключено, что по работе", — говорится в сообщении.


Кроме того, стало известно, что цены на корпоративы Кристины Орбакайте немного снизились – теперь выступление стоит не 5 миллионов рублей, а 4,5 млн (около 2 млн гривен).     

Напомним, в начале декабря Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США и приняла участие в гала-концерте "Песня года".

Стоит отметить, что мать Кристина Орбакайте Алла Пугачева вместе с ее мужем-юмористом Максим Галкин покинули Россию после того, как страна совершила полномасштабное вторжение в Украину. Галкин очень жестко критикует власти РФ из-за агрессии и постоянно высказывает свою поддержку украинскому народу. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Алла Пугачева ответила своим друзьям и врагам стихами.

Также издание "Комментарии" сообщало – так называемая "инициативная группа избирателей" поддержала кандидатуру российского диктатора Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года.




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