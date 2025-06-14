Известная украинская певица попала под обстрел в Израиле

Набирающая популярность в Украине певица KOLA, которая известная по таким композициям, как "Біля серця", "Чи разом?", "Бути простим", попала под массированный обстрел в Израиле. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

Певица KOLA. Фото: из открытых источников

Певица отметила, что решила поехать за границу, чтобы пролечиться. Однако вчера, по ее словам, по Израилю запустили сразу 100 ракет и раздались рядом с ней сильные взрывы.

"Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. И, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", — написала исполнительница в своем Instagram.

KOLA рассказала, что раньше она была уверена в том, что больше не боится взрывов, ведь жителей Украины уже стали обыденностью непрекращающиеся атаки россиян на Украину. Однако сейчас тоже сильно испугалась и пряталась в бомбоубежище.

"Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине! И у нас это каждую ночь и я ничего не боюсь... Ага... До первых взрывов над головой я не боюсь", — отметила артистка.

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