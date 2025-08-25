Известному актеру оторвало палец на аттракционе (ВИДЕО)

Украинский актер Артур Логай получил серьезную травму на столичном аттракционе и шокировал подробностями своих поклонников на странице Инстаграм.

Известному актеру оторвало палец на аттракционе

Так, инцидент произошел в одном из развлекательных центров Киева. На скалодроме обручальное кольцо мужчины зацепилось за механизм кнопки, и палец буквально оторвало резким рывком. Пришить его врачи, к сожалению, не смогли из-за серьезных повреждений.

Артист призвал подписчиков во время любых активностей заботиться о своей безопасности и снимать все украшения, даже если об этом не предупреждают.

В комментариях к видео подписчики уже пишут, что это "плохая примета" и "брак обречен на болезненный разрыв".

