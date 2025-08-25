logo

Известному актеру оторвало палец на аттракционе (ВИДЕО)

Артур Логай потерял палец на одном из аттракционов

25 августа 2025, 13:59
Недилько Ксения

Украинский актер Артур Логай получил серьезную травму на столичном аттракционе и шокировал подробностями своих поклонников на странице Инстаграм.

Так, инцидент произошел в одном из развлекательных центров Киева. На скалодроме обручальное кольцо мужчины зацепилось за механизм кнопки, и палец буквально оторвало резким рывком. Пришить его врачи, к сожалению, не смогли из-за серьезных повреждений.

Артист призвал подписчиков во время любых активностей заботиться о своей безопасности и снимать все украшения, даже если об этом не предупреждают.

В комментариях к видео подписчики уже пишут, что это "плохая примета" и "брак обречен на болезненный разрыв".

                                                                                                                                                                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в центре громкого скандала оказался актер и военный Константин Темляк, известный с участием в клипе Jerry Heil и YARMAK. Его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила о многолетнем насилии, избиении и психологическом давлении с его стороны. Девушка обнародовала фрагменты личных переписок и видеоматериалы, подтверждающие, по ее словам, абьюзивное поведение актера.

В ответ Темляк записал видеообращение продолжительностью в семь минут, в котором признал обвинения и заявил, что готов нести ответственность за свои действия. Он также утверждал, что его бывшая угрожала "разрушить ему жизнь", однако сейчас он находится в "правильных отношениях".



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
