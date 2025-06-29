Известные актрисы, открыто заявившие о своей бисексуальности

В мире шоу-бизнеса тема сексуальной ориентации давно перестала быть табу. Все больше знаменитостей открыто рассказывают о своей идентичности, становясь голосом для миллионов людей из сообщества ЛГБТК+ по всему миру. Среди них присутствует ряд талантливых актрис, не скрывающих своей бисексуальности.

Одна из самых известных бисексуальных актрис Меган Фокс. Фото из открытых источников

Джиллиан Андерсон

Звезда сериала "Секретные материалы" и "Сексуальное образование" считает, что пол партнера не является решающим в отношениях.

"Для меня отношения – это любовь к другому человеку; его пол не имеет значения... У меня фантастическая жизнь, отличные отношения с детьми, и мне ничего не хватает", — сказала Андерсон.

Анджелина Джоли

До брака с Брэдом Питтом Анджелина Джоли имела отношения с актрисой Дженни Симидзу. В одном из интервью она призналась, что "влюбилась в нее с первой же секунды, как увидела".

Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт, известная по фильму "Сумерки", после гетеросексуальных отношений с Робертом Паттинсоном открыто заговорила о своих отношениях с женщинами.

"Это открыло мою жизнь для меня, и я гораздо счастливее", — сказала она об отношениях со своей бывшей девушкой Алисией Каргайл.

В апреле 2025 года Кристен Стюарт женилась на Дилан Майер в Лос-Анджелесе.

Леди Гага

Актриса и певица Леди Гага открыто призналась о своей бисексуальности. Она долгое время публично поддерживает ЛГБТК+ сообщество.

"Это не ложь, что я бисексуалка и мне нравятся женщины, и любой, кто хочет перекрутить это на "она говорит, что она бисексуалка для маркетинга", это ужасная ложь. Это то, кем я являюсь и кем я всегда была", — сказала Леди Гага.

Кара Делевинь

Модель и актриса признавалась, что именно влюбленность в девушку принесла ей счастье.

"Я думаю, что влюбленность в свою девушку — это большая часть того, почему я чувствую себя так счастлива в эти дни. И то, что эти слова исходят из моих уст, — это настоящее чудо", — сказала Делевинь о своих отношениях с тогдашней девушкой Сент-Винсент.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь имела близкие отношения с Джейком Баггом, Гарри Стайлзом, Мишель Родригес и другими знаменитостями обоих полов.

Мишель Родригес

Звезда "Форсажа" Мишель Родригес прямо заявила о своей бисексуальности.

"Я прошла оба пути. Я делаю, что мне вздумается. Мужчины интригующие, как и девушки", — сказала Родригес.

Известно, что у Мишель Родригес были романтические отношения с актрисой Кристанной Локен.

Меган Фокс

Звезда фильмов "Трансформеры" и "Тело Дженнифер" не раз заявляла о своей бисексуальности.

"Я — бисексуалка, но в то же время великая эгоистка. Я бы никогда не стала встречаться с бисексуалкой, поскольку это означает, что она спит не только со мной", — сказала Фокс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.

Также "Комментарии" писали, что Украинская православная церковь отменила медаль для открытого гея и украинского военного.