Известные актрисы, открыто заявившие о своей бисексуальности

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Slava Kot
В мире шоу-бизнеса тема сексуальной ориентации давно перестала быть табу. Все больше знаменитостей открыто рассказывают о своей идентичности, становясь голосом для миллионов людей из сообщества ЛГБТК+ по всему миру. Среди них присутствует ряд талантливых актрис, не скрывающих своей бисексуальности.
Одна из самых известных бисексуальных актрис Меган Фокс. Фото из открытых источников
Звезда сериала "Секретные материалы" и "Сексуальное образование" считает, что пол партнера не является решающим в отношениях.
До брака с Брэдом Питтом Анджелина Джоли имела отношения с актрисой Дженни Симидзу. В одном из интервью она призналась, что "влюбилась в нее с первой же секунды, как увидела".
Актриса Кристен Стюарт, известная по фильму "Сумерки", после гетеросексуальных отношений с Робертом Паттинсоном открыто заговорила о своих отношениях с женщинами.
В апреле 2025 года Кристен Стюарт женилась на Дилан Майер в Лос-Анджелесе.
Актриса и певица Леди Гага открыто призналась о своей бисексуальности. Она долгое время публично поддерживает ЛГБТК+ сообщество.
Модель и актриса признавалась, что именно влюбленность в девушку принесла ей счастье.
Ранее сообщалось, что Кара Делевинь имела близкие отношения с Джейком Баггом, Гарри Стайлзом, Мишель Родригес и другими знаменитостями обоих полов.
Звезда "Форсажа" Мишель Родригес прямо заявила о своей бисексуальности.
Известно, что у Мишель Родригес были романтические отношения с актрисой Кристанной Локен.
Звезда фильмов "Трансформеры" и "Тело Дженнифер" не раз заявляла о своей бисексуальности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.
Также "Комментарии" писали, что Украинская православная церковь отменила медаль для открытого гея и украинского военного.