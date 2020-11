Известный исполнитель The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции

Канадский поп-певец Эйбел Макконен Тесфайе, известный миру под псевдонимом The Weeknd, обвинил руководство музыкальной премии "Грэмми". Это произошло после того, как американская академия искусства и науки звукозаписи опубликовала перечень музыкантов, номинированных в 53 номинациях, но исполнителя в этом перечне не оказалось. Об этом пишет CNN.



The Weeknd

Певец написал гневный пост у себя в Твиттер, где заявил, что организация ему должна за прозрачность отблагодарить.

CNN обратилось за комментариями к Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук, организации, стоящей за Грэмми.

Это был большой год для канадца, чей альбом "After Hours" получил массу отзывов, а также стал очень успешным с позиции коммерции. Многие отраслевые обозреватели называли его сингл "Blinding Lights" лидером в номинации "Песня года".

Так что, когда Weeknd был полностью закрыт, возникла некоторая путаница со стороны американская академия искусства и науки звукозаписи

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...