Известный исполнитель The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции

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Татьяна Веремеева
Канадский поп-певец Эйбел Макконен Тесфайе, известный
миру под псевдонимом The Weeknd, обвинил руководство музыкальной премии
"Грэмми". Это произошло после того, как американская академия искусства и науки
звукозаписи опубликовала перечень музыкантов, номинированных в 53 номинациях,
но исполнителя в этом перечне не оказалось. Об этом пишет CNN.
The Weeknd
Певец написал гневный пост у себя в Твиттер, где заявил,
что организация ему должна за прозрачность отблагодарить.
CNN обратилось за комментариями к Национальной академии
звукозаписывающих искусств и наук, организации, стоящей за Грэмми.
Это был большой год для канадца, чей альбом "After Hours"
получил массу отзывов, а также стал очень успешным с позиции коммерции. Многие
отраслевые обозреватели называли его сингл "Blinding Lights" лидером в
номинации "Песня года".
Так что, когда Weeknd был полностью закрыт, возникла некоторая путаница со стороны американская академия искусства и науки звукозаписи
The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020
Напомним, руководительницу "Грэмми" Дебору
Дуган уволили за оскорбление сотрудницы
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