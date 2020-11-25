kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

18645.60

ETH/USD

561.55

LTC/USD

79.96

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Известный исполнитель The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный исполнитель The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции

Одним из наиболее известных треков 2020 года в исполнении этого музыканта стала композиция «Blinding Lights»

25 ноября 2020, 23:53
Автор:

Татьяна Веремеева

Канадский поп-певец Эйбел Макконен Тесфайе, известный миру под псевдонимом The Weeknd, обвинил руководство музыкальной премии "Грэмми". Это произошло после того, как американская академия искусства и науки звукозаписи опубликовала перечень музыкантов, номинированных в 53 номинациях, но исполнителя в этом перечне не оказалось. Об этом пишет CNN.

Известный исполнитель The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции

The Weeknd

Певец написал гневный пост у себя в Твиттер, где заявил, что организация ему должна за прозрачность отблагодарить.

CNN обратилось за комментариями к Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук, организации, стоящей за Грэмми.

Это был большой год для канадца, чей альбом "After Hours" получил массу отзывов, а также стал очень успешным с позиции коммерции. Многие отраслевые обозреватели называли его сингл "Blinding Lights" лидером в номинации "Песня года".

Так что, когда Weeknd был полностью закрыт, возникла некоторая путаница со стороны американская академия искусства и науки звукозаписи

Напомним, руководительницу "Грэмми" Дебору Дуган уволили за оскорбление сотрудницы


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/25/entertainment/the-weeknd-grammys-trnd/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ