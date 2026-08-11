Известный музыкант жестоко разгромил украинцев: озвучена страшная претензия

Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка снова оказался в центре внимания из-за резких высказываний об украинском обществе. В интервью проекту "Визия" артист заявил, что современной Украине, по его мнению, до сих пор приходится преодолевать последствия длительного российского влияния.

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Скрипка связывает это не только с историческими процессами, но и с культурными привычками, которые, по его словам, сформировали определенное отношение к качеству и эстетике. Он считает, что в украинском обществе и сегодня можно заметить проявления пошлости и низкой культуры.

"Украинская нация имеет приобретенный "грешек" за столетие московской колонизации – это низкий стиль, пошлость и жлобство", – заявил музыкант.

В то же время, артист подчеркнул, что не считает такие черты естественной частью украинской культуры. Напротив, по его словам, украинское историческое наследие демонстрирует совсем другой уровень эстетики.

Среди примеров Скрипка назвал народное творчество, литературу, фольклор и песенную традицию. По его мнению, именно это наследие может являться ориентиром для современного общества.

"Наше наследие – творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное – имеет вкус. Украинская народная песня имеет невероятный вкус", – отметил артист.

Он также объяснил, что считает проблемой несоответствие между культурным потенциалом Украины и современными общественными привычками.

"Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса", – сказал Скрипка.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский певец Олег Скрипка рассказал, что его мама россиянка, а сам он родился не на территории Украины. Таким образом, значительную часть детства Скрипка провел как в украинской, так и в российской деревне.