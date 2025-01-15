Известный украинский шоумен-воин получил ранение на фронте: что известно

Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, который сейчас служит в ВСУ, получил ранения на фронте. Об этом сообщил его брат Андрей в своем Facebook. Мужчина рассказал, что Нелипе совершили уже три операции и сейчас он до сих пор находится в больнице.

Максим Нелипа

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту же им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", – написал брат актера-воина.

Что именно случилось – Андрей решил не рассекречивать, однако рассказал, чем занимался на службе Нелипа.

"Он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он "выступает" в ВСУ — устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" файер-шоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт в Кобзон и к Маслякову", — подчеркнул мужчина.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что на фронте 6 января погиб известный хореограф и победитель талант-шоу "Танцуют все" Владимир Раков. На момент начала полномасштабного вторжения в 2022 году он был за границей. Сразу вернулся и пошел защищать Украину, – пишут его друзья. С тех пор служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила. А 6 января во время выполнения боевой задачи он погиб.

"Один из самых талантливых танцовщиков которых удалось знать лично. Соболезнование всем близким. Светлая, вечная память Тебе Воине. Очень жаль и больно", — написал в комментариях в соцсетях певец Дмитрий Монатик.

Телеведущая Ольга Фреймут, певица Надя Дорофеева и другие также выставили сториз в честь танцора.