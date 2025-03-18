Известный ведущий Александр Педан рассказал, получил ли отсрочку от мобилизации

Вопрос оформления отсрочки от мобилизации беспокоил многих украинских мужчин. Среди вариантов рассматривалось обучение в вузе, однако не все форматы дают право получить отсрочку.

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Известный украинский ведущий Александр Педан рассказал, почему продолжил обучение и имеет ли отсрочку от мобилизации. Звезда шоу "Кто сверху?" и "Я люблю Украину" заметил, что он сейчас учится в университете. Специальность ведущий избрал – "Публичное управление". При этом обучение в вузе не дает право 42-летнему ведущему оформить бронирование от мобилизации.

"Я сейчас учусь в магистратуре. Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строчками, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством", — рассказал Педан.

Ведущий отметил, что ведет активную волонтерскую деятельность и постоянно вовлечен в общественно-социальные инициативы. При этом Педан не видит себя в политике и рассказал почему.

"В политику не иду. Каюсь, я слишком мягкий для политика. Возможно, недостаточно дипломатичен, а, возможно, просто слишком эмоционально эмпатичен. Не хочу туда идти, говорю откровенно, как есть. Тем более я вижу, что нашел свою нишу, в которой несу пользу", — рассказал он.

Напомним, что на фоне новостей о бронировании музыкальных групп "Бумбокс" и "Без ограничений" и признании их "критически важными предприятиями" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, свое мнение выразил и певец Владимир Дантес. Портал "Комментарии" писал, что думает о мобилизации в Украине певец.