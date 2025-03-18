Известный ведущий Александр Педан рассказал, получил ли отсрочку от мобилизации

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Кречмаровская Наталия
Вопрос оформления отсрочки от мобилизации беспокоил многих украинских мужчин. Среди вариантов рассматривалось обучение в вузе, однако не все форматы дают право получить отсрочку.
Фото из открытых источников
Известный украинский ведущий Александр Педан рассказал, почему продолжил обучение и имеет ли отсрочку от мобилизации. Звезда шоу "Кто сверху?" и "Я люблю Украину" заметил, что он сейчас учится в университете. Специальность ведущий избрал – "Публичное управление". При этом обучение в вузе не дает право 42-летнему ведущему оформить бронирование от мобилизации.
Ведущий отметил, что ведет активную волонтерскую деятельность и постоянно вовлечен в общественно-социальные инициативы. При этом Педан не видит себя в политике и рассказал почему.
Напомним, что на фоне новостей о бронировании музыкальных групп "Бумбокс" и "Без ограничений" и признании их "критически важными предприятиями" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, свое мнение выразил и певец Владимир Дантес. Портал "Комментарии" писал, что думает о мобилизации в Украине певец.
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