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Известный ведущий Александр Педан рассказал, получил ли отсрочку от мобилизации

Педан учится в магистратуре, что не дает право получить отсрочку

сегодня, 17:35
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Вопрос оформления отсрочки от мобилизации беспокоил многих украинских мужчин. Среди вариантов рассматривалось обучение в вузе, однако не все форматы дают право получить отсрочку.

Известный ведущий Александр Педан рассказал, получил ли отсрочку от мобилизации

Фото из открытых источников

Известный украинский ведущий Александр Педан рассказал, почему продолжил обучение и имеет ли отсрочку от мобилизации. Звезда шоу "Кто сверху?" и "Я люблю Украину" заметил, что он сейчас учится в университете. Специальность ведущий избрал – "Публичное управление". При этом обучение в вузе не дает право 42-летнему ведущему оформить бронирование от мобилизации.

"Я сейчас учусь в магистратуре. Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строчками, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством", — рассказал Педан.

Ведущий отметил, что ведет активную волонтерскую деятельность и постоянно вовлечен в общественно-социальные инициативы. При этом Педан не видит себя в политике и рассказал почему.

"В политику не иду. Каюсь, я слишком мягкий для политика. Возможно, недостаточно дипломатичен, а, возможно, просто слишком эмоционально эмпатичен. Не хочу туда идти, говорю откровенно, как есть. Тем более я вижу, что нашел свою нишу, в которой несу пользу", — рассказал он.

Напомним, что на фоне новостей о бронировании музыкальных групп "Бумбокс" и "Без ограничений" и признании их "критически важными предприятиями" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, свое мнение выразил и певец Владимир Дантес. Портал "Комментарии" писал, что думает о мобилизации в Украине певец.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/oleksandr-pedan-ziznavsya-chi-maye-bron-vid-mobilizaciji-12949533.html
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