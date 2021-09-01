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Главная Новости Звезды шоубизнес К лидеру группы Rammstein Линдеманну наведались российские силовики
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К лидеру группы Rammstein Линдеманну наведались российские силовики

27 августа в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские,

сегодня, 01:43
Автор:

Ольга Чародий

Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил выступление на фестивале в Твери (РФ) после того, как в его номер наведались силовики. Об этом в Instagram сообщил организатор мероприятия Максим Ларин. В частности, Ларин опубликовал заявление продюсера Линдеманна — Анара Рейбанда. В ней отмечается, что выступление группы не произойдет, что обусловлено "отсутствием физической возможности доступа к месту проведения фестиваля". Отмечается, что это связано с ограничениями, введенными местными властями.

К лидеру группы Rammstein Линдеманну наведались российские силовики

Rammstein - фото из открытых источников

"Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний ", — заявил Ларин.

Вечером 27 августа в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские, которые вручили ему предписание о недопустимости нарушения антиковидних мероприятий на концерте в Твери. По его продюсера Анара Рейбанда составили административный протокол о нарушении миграционного режима через въезд на работу в РФ по туристической визе. Ему грозит депортация.

Напомним, как мы сообщали ранее 57-летний музыкант, фронтмен метал-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из берлинских больниц. У исполнителя обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание Bild.  По информации источника, лидер Rammstein пожаловался на плохое самочувствие. Его госпитализировала "скорая" помощь с повышенной температурой. После сдачи анализов, тест на Covid-19 показал положительный результат. Музыкант сейчас находится в отделении интенсивной терапии, но о его состоянии достоверно ничего не известно. Одни СМИ пишут, что Тилль находится в реанимации в тяжелом состоянии, а другие утверждают, что жизни известного музыканта ничего не угрожает. Пока официальных подтверждений его болезни нет.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTKhIRtDh3w/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c8a49056-f298-4dde-a498-27bc67419d0f
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