K-pop рулит: журнал Time назвал исполнителя года

Популярная K-pop-группа BTS стала исполнителем года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Арми всего мира ликуют: кумиры признаны исполнителями года. Фото: Mok Jung Wook for TIME

Всемирноизвестная группа признана лучшей не только за успехи в музыке. В частности, семерых участников коллектива отмечают за их трудолюбие, связь с фанатским сообществом (носящим название ARMY / арми — ред.) и работу на пользу общества. Так, в 2020 году BTS стали рекордсменами в проведении прямых трансляций. На двухдневный виртуальный концерт K-pop-исполнителей в октябре было продано почти миллион билетов. Менеджер музыкальных трендов YouTube Кевин Минано считает, что главным конкурентом BTS являются они сами: каждое их новое видео или песня бьют предыдущие рекорды просмотров. Например, клип на композицию "Dynamite" посмотрели более 101 миллиона раз меньше, чем за 24 часа.





Кроме того, BTS постоянно работают в сфере благотворительности. В июне 2020 году они пожертвовали миллион долларов кампании Black Lives Matter, зародившейся на фоне антирасистских протестов в США.

"Это не политика, это связано с расизмом. Мы считаем, что каждый заслуживает уважения. Поэтому и приняли такое решение", — прокомментировал действия BTS Джин (Ким Сокджин), один из участников группы.

Стоит отметить, что фанаты со всего мира были поражены подобными действиями своих кумиров, и за сутки также собрали миллион долларов на благотворительность. Общую сумму потратили аналогично — в поддержку участников движения Black Lives Matter.

Это не первое значимое участие BTS в социальной сфере. Этой группе принадлежит авторство кампании протии насилия Love Myself совместно с ЮНИСЕФ. Она направлена на предотвращение издевательств над детьми и подростками. Между прочим, после этого участников группы пригласили произнести речь на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году.

Для справки. BTS (другие названия — Bangtan Boys, Bangtan Sonyeondan, Beyond The Scene) — поп-группа из Южной Кореи, основанная в 2013 году. В её составе находится семь парней: PМ (Ким Намджун), Джин (Ким Сокджин), Шуга (Мин Юнги), Джей-Хоуп (Чон Хосок), Чимино (Пак Чимино), Ви (Ким Техьон), Чонгук (Чон Чонгук).

Музыканты начинали выступать в стиле хип-хоп, однако впоследствии расширили свой стиль вкраплениями из других жанров. В большинстве случаев авторами текстов и мелодий песен являются сами BTS. На их счету — семь студийных альбомов. Последний, "Map Of The Soul: 7", вышел в 2020 году, установив невероятные рекорды. Только количество предзаказов музыкального сборника из 12 песен пересекло отметку в 4 миллиона.

Ранее "Комментарии" сообщали, что "Человеком года" по версии журнала Time стали участники американских выборов Джо Байден и Камала Харррис.

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