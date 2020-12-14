kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19074.00

ETH/USD

579.19

LTC/USD

79.75

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес K-pop рулит: журнал Time назвал исполнителя года
commentss НОВОСТИ Все новости

K-pop рулит: журнал Time назвал исполнителя года

Группа уже появлялась на обложке журнала в 2019 году, получив титул «лидер следующего поколения»

сегодня, 13:36
Автор:

Вечканова Елена

Популярная K-pop-группа BTS стала исполнителем года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

K-pop рулит: журнал Time назвал исполнителя года

Арми всего мира ликуют: кумиры признаны исполнителями года. Фото: Mok Jung Wook for TIME

Всемирноизвестная группа признана лучшей не только за успехи в музыке. В частности, семерых участников коллектива отмечают за их трудолюбие, связь с фанатским сообществом (носящим название ARMY / арми — ред.) и работу на пользу общества. Так, в 2020 году BTS стали рекордсменами в проведении прямых трансляций. На двухдневный виртуальный концерт K-pop-исполнителей в октябре было продано почти миллион билетов. Менеджер музыкальных трендов YouTube Кевин Минано считает, что главным конкурентом BTS являются они сами: каждое их новое видео или песня бьют предыдущие рекорды просмотров. Например, клип на композицию "Dynamite" посмотрели более 101 миллиона раз меньше, чем за 24 часа.

K-pop рулит: журнал Time назвал исполнителя года - фото 2

Кроме того, BTS постоянно работают в сфере благотворительности. В июне 2020 году они пожертвовали миллион долларов кампании Black Lives Matter, зародившейся на фоне антирасистских протестов в США.

"Это не политика, это связано с расизмом. Мы считаем, что каждый заслуживает уважения. Поэтому и приняли такое решение", — прокомментировал действия BTS Джин (Ким Сокджин), один из участников группы.

Стоит отметить, что фанаты со всего мира были поражены подобными действиями своих кумиров, и за сутки также собрали миллион долларов на благотворительность. Общую сумму потратили аналогично — в поддержку участников движения Black Lives Matter.

Это не первое значимое участие BTS в социальной сфере. Этой группе принадлежит авторство кампании протии насилия Love Myself совместно с ЮНИСЕФ. Она направлена на предотвращение издевательств над детьми и подростками. Между прочим, после этого участников группы пригласили произнести речь на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году.

Для справки. BTS (другие названия — Bangtan Boys, Bangtan Sonyeondan, Beyond The Scene) — поп-группа из Южной Кореи, основанная в 2013 году. В её составе находится семь парней: PМ (Ким Намджун), Джин (Ким Сокджин), Шуга (Мин Юнги), Джей-Хоуп (Чон Хосок), Чимино (Пак Чимино), Ви (Ким Техьон), Чонгук (Чон Чонгук).

Музыканты начинали выступать в стиле хип-хоп, однако впоследствии расширили свой стиль вкраплениями из других жанров. В большинстве случаев авторами текстов и мелодий песен являются сами BTS. На их счету — семь студийных альбомов. Последний, "Map Of The Soul: 7", вышел в 2020 году, установив невероятные рекорды. Только количество предзаказов музыкального сборника из 12 песен пересекло отметку в 4 миллиона.

Ранее "Комментарии" сообщали, что "Человеком года" по версии журнала Time стали участники американских выборов Джо Байден и Камала Харррис. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://time.com/entertainer-of-the-year-2020-bts/
Теги:
comments

Обусуждения

Дарья

сегодня, 13:47

В русском Пак Чимин, а не ЧиминО Ким Тэхён, а не Техьон.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ