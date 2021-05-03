logo
Русский Українська

BTC/USD

58902.59

ETH/USD

3170.95

LTC/USD

282.30

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото)

Украинские знаменитости активно выкладывают пасхальные фотографии со своими пасхами и крашенками

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Вчера вся Украина отмечала один из главных христианских праздников — Воскресение Христово. Как отметили этот светлый день украинские звезды, смотрите ниже.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото)

Пасха 2021: как отметили праздник украинские звезды. Фото: tsn.ua

Позитивная телеведущая Леся Никитюк опубликовала снимок в Instagram, где позирует в нежном образе — розовой кофточке и бежевой юбке-миди. В руках у знаменитости — праздничная корзина с пасхами.

"Христос Воскрес! Всех с праздником! Каждый яичком цок-цок", — написала под постом Леся Никитюк.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 2

Еще один теплый снимок опубликовала певица Alyosha. На фото — вся ее семья. Alyosha, ее муж Тарас Тополя и трое малышей позируют дома у стола. На переднем плане — домашние куличики и украшенные яйца.

"Христос Воскрес!" — поздравила Alyosha всех пользователей.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 3

Певица Ирина Федишин провела Пасху вместе с мамой. Женщины сфотографировались, держа в руках пасху и праздничную корзину. Ирина Федишин была одета в стильную вышиванку, ее мама — в сдержанную блузку.

Под постом певица пожелала своим подписчикам семейного тепла.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 4

Своим пасхальным образом порадовала и телеведущая Валерия Крук. В этом году она посетила киевский Свято-Введенский монастырь. Девушка оделась в длинное синее платье и нежный платок. В руках у Валерии — пасхальная корзина.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 5

С праздничной корзиной сфотографировалась и бывшая участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха. На снимке она позирует в черном наряде. Сдержанный образ певицы разбавили оранжевые тюльпаны на заднем фоне.

"Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью. Друзья, всех со светлым праздником! Христос воскрес!", — пожелала всем Виктория.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 6

Праздничную фотографию выставила и популярная певица Наталья Могилевская. Звезда похвасталась своей паской, сидя на травке.

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, всем сил, удачи, любви и пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, мир в наши дома, любовь и счастье. С праздником!", — написала Могилевская под фото.

Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото) - фото 7

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что в Киеве девушки на Пасху устроили дебош в храме.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gazeta.ua/articles/celebrities/_ak-vidznachili-velikden-ukrayinski-zirki/1029573
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ