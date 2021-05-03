Как отпраздновали Пасху украинские звезды (Фото)

Вчера вся Украина отмечала один из главных христианских праздников — Воскресение Христово. Как отметили этот светлый день украинские звезды, смотрите ниже.

Пасха 2021: как отметили праздник украинские звезды. Фото: tsn.ua

Позитивная телеведущая Леся Никитюк опубликовала снимок в Instagram, где позирует в нежном образе — розовой кофточке и бежевой юбке-миди. В руках у знаменитости — праздничная корзина с пасхами.

"Христос Воскрес! Всех с праздником! Каждый яичком цок-цок", — написала под постом Леся Никитюк.





Еще один теплый снимок опубликовала певица Alyosha. На фото — вся ее семья. Alyosha, ее муж Тарас Тополя и трое малышей позируют дома у стола. На переднем плане — домашние куличики и украшенные яйца.

"Христос Воскрес!" — поздравила Alyosha всех пользователей.





Певица Ирина Федишин провела Пасху вместе с мамой. Женщины сфотографировались, держа в руках пасху и праздничную корзину. Ирина Федишин была одета в стильную вышиванку, ее мама — в сдержанную блузку.

Под постом певица пожелала своим подписчикам семейного тепла.





Своим пасхальным образом порадовала и телеведущая Валерия Крук. В этом году она посетила киевский Свято-Введенский монастырь. Девушка оделась в длинное синее платье и нежный платок. В руках у Валерии — пасхальная корзина.





С праздничной корзиной сфотографировалась и бывшая участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха. На снимке она позирует в черном наряде. Сдержанный образ певицы разбавили оранжевые тюльпаны на заднем фоне.

"Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью. Друзья, всех со светлым праздником! Христос воскрес!", — пожелала всем Виктория.





Праздничную фотографию выставила и популярная певица Наталья Могилевская. Звезда похвасталась своей паской, сидя на травке.

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, всем сил, удачи, любви и пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, мир в наши дома, любовь и счастье. С праздником!", — написала Могилевская под фото.





Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что в Киеве девушки на Пасху устроили дебош в храме.

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