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Как украинские звезды спасаются от похмелья: они назвали эффективные способы

Потап признался, что "случайно может напиться"

сегодня, 18:58
Автор:

Любовь Блажко

Украинские знаменитости не стали держать в секрете способы, которые спасают их от похмелья после праздников. Об этом они рассказали в своем интервью для программы "Зірковий шлях" на канале Украина. 

Как украинские звезды спасаются от похмелья: они назвали эффективные способы

Кот. Фото: pikabu

Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап признался, что любит выпить. Но и о средствах, которые помогут избежать тяжелого похмелья, тоже знает. 

"Если мне Вера Брежнева предложит с ней выпить шампанского — я ей не откажу. Да, я человек широкой души и случайно могу напиться", — разоткровенничался артист. 

Дабы избежать похмелья, Потап рекомендует выпить 50 граммов водки и запить рассолом.

А вот другой яркий представитель украинской сцены Владимир Дантес назвал свой "рецепт спасения". Так, он рассказал, что нужно сходить в туалет и "сделать там все свои дела". Кроме этого, певец советует принимать на ночь таблетки. К примеру, креон или активированный уголь.

Актер Остап Ступка знает еще эффективный способ, как не мучиться утром от тяжелого похмелья после долгого застолья. Здесь помогут кисломолочные продукты или холодное пиво. А если уж совсем плохо, то лучше похмелиться, советует он. 

Группа "ТНМК" честно призналась, что похмелье – это история не про них. А даже если это все же случается, то у них очень редко болит голова на следующий день. Олег Михайлюта пошутил, что за такое умение его все ненавидят. 

Популярный украинский танцор Влад Яма советует пить много жидкости во время застолья, а также много танцевать – на утро вы не будете мучиться от похмелья, обещает он. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, рецепт идеального коктейля от похмелья. Это не выдумка, потому что он действительно существует. И за это надо сказать "спасибо" индийским ученым из Института химической технологии в Мумбаи, которые не прекращали поиск того самого идеального средства от похмелья. Их труды не были напрасными: они обнаружили определенные продукты, которые помогут человеку побороть это нелегкое состояние. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ico5kaqlb78&feature=emb_title&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
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