Как украинские звезды спасаются от похмелья: они назвали эффективные способы

Украинские знаменитости не стали держать в секрете способы, которые спасают их от похмелья после праздников. Об этом они рассказали в своем интервью для программы "Зірковий шлях" на канале Украина.

Кот. Фото: pikabu

Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап признался, что любит выпить. Но и о средствах, которые помогут избежать тяжелого похмелья, тоже знает.

"Если мне Вера Брежнева предложит с ней выпить шампанского — я ей не откажу. Да, я человек широкой души и случайно могу напиться", — разоткровенничался артист.

Дабы избежать похмелья, Потап рекомендует выпить 50 граммов водки и запить рассолом.

А вот другой яркий представитель украинской сцены Владимир Дантес назвал свой "рецепт спасения". Так, он рассказал, что нужно сходить в туалет и "сделать там все свои дела". Кроме этого, певец советует принимать на ночь таблетки. К примеру, креон или активированный уголь.

Актер Остап Ступка знает еще эффективный способ, как не мучиться утром от тяжелого похмелья после долгого застолья. Здесь помогут кисломолочные продукты или холодное пиво. А если уж совсем плохо, то лучше похмелиться, советует он.

Группа "ТНМК" честно призналась, что похмелье – это история не про них. А даже если это все же случается, то у них очень редко болит голова на следующий день. Олег Михайлюта пошутил, что за такое умение его все ненавидят.

Популярный украинский танцор Влад Яма советует пить много жидкости во время застолья, а также много танцевать – на утро вы не будете мучиться от похмелья, обещает он.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, рецепт идеального коктейля от похмелья. Это не выдумка, потому что он действительно существует. И за это надо сказать "спасибо" индийским ученым из Института химической технологии в Мумбаи, которые не прекращали поиск того самого идеального средства от похмелья. Их труды не были напрасными: они обнаружили определенные продукты, которые помогут человеку побороть это нелегкое состояние.

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