Как выглядят актеры "Титаника" спустя почти 25 лет (ФОТО)

Фильм "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, в котором рассказывается о гибели легендарного лайнера, вышел на экраны в 1997 году и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Главные роли в нем сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Как спустя почти 25 лет выглядят актеры киноленты?

Как изменились актеры фильма "Титаник" (фото из открытых источников)

Леонардо Ди Каприо

На момент съемок в "Титанике" американскому актеру было 23 года. Первоначально Ди Каприо хотел отказаться от роли, но в конце концов согласился, поскольку Кэмерон верил в его актерские способности. И не зря, ведь сейчас актер работает с лучшими голливудскими режиссерами. В 2016 году он получил первый "Оскар" и снялся в удачных фильмах, например, "Однажды...в Голливуде", "Дорога перемен", "Большой Гэтсби".

Кейт Уинслет





Британской актрисе, сыгравшей Роуз в "Титанике", было на тот момент 22 года. Но после выхода киноленты Кейт стала настоящей звездой кино и была номинирована на "Оскар". В 2021 году актриса снялась в американском мини-сериале "Мейр из Исттауна".

Билли Зейн





Несмотря на то, что актер снимался в различных кинолентах, всемирную славу принес ему "Титаник", где 31-летний Билли сыграл жениха Роуз, богатого наследника промышленной империи. Роль в культовом фильме принесла ему несколько престижных номинаций на кинопремии.

Фрэнсис Фишер





Американская актриса в 45-летнем возрасте сыграла в "Титанике" маму главной героини. И эта роль стала самой известной за всю карьеру Фрэнсис Фишер. Сейчас она продолжает сниматься в кино, в 2020 году она появилась в фильме "Пара на праздники" стриминговой платформы Netflix.

Виктор Гарбер





Канадский актер снялся в фильме-катастрофе, когда ему было 48 лет. Он сыграл главного конструктора Томаса Эндрюса. Еще Виктора Гарбера, помимо "Титаника" можно увидеть в таких кинофильмах, как "Блондинка в законе", "Большая игра", "Бессмертные". В настоящее время он продолжает сниматься в сериалах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли послание с затонувшего "Титаника".

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