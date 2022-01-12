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Как выглядят актеры "Титаника" спустя почти 25 лет (ФОТО)

В сети показали, как изменились главные герои культового фильма-катастрофы "Титаник" спустя почти 25 лет

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Фильм "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, в котором рассказывается о гибели легендарного лайнера, вышел на экраны в 1997 году и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Главные роли в нем сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Как спустя почти 25 лет выглядят актеры киноленты?

Как выглядят актеры "Титаника" спустя почти 25 лет (ФОТО)

Как изменились актеры фильма "Титаник" (фото из открытых источников)

Леонардо Ди Каприо

Как выглядят актеры ”Титаника” спустя почти 25 лет (ФОТО) - фото 2

На момент съемок в "Титанике" американскому актеру было 23 года. Первоначально Ди Каприо хотел отказаться от роли, но в конце концов согласился, поскольку Кэмерон верил в его актерские способности. И не зря, ведь сейчас актер работает с лучшими голливудскими режиссерами. В 2016 году он получил первый "Оскар" и снялся в удачных фильмах, например, "Однажды...в Голливуде", "Дорога перемен", "Большой Гэтсби".

Кейт Уинслет

Как выглядят актеры ”Титаника” спустя почти 25 лет (ФОТО) - фото 3

Британской актрисе, сыгравшей Роуз в "Титанике", было на тот момент 22 года. Но после выхода киноленты Кейт стала настоящей звездой кино и была номинирована на "Оскар".  В 2021 году актриса снялась в американском мини-сериале "Мейр из Исттауна".

Билли Зейн

Как выглядят актеры ”Титаника” спустя почти 25 лет (ФОТО) - фото 4

Несмотря на то, что актер снимался в различных кинолентах, всемирную славу принес ему "Титаник", где 31-летний Билли сыграл жениха Роуз, богатого наследника промышленной империи. Роль в культовом фильме принесла ему несколько престижных номинаций на кинопремии.

Фрэнсис Фишер

Как выглядят актеры ”Титаника” спустя почти 25 лет (ФОТО) - фото 5

Американская актриса в 45-летнем возрасте сыграла в "Титанике" маму главной героини. И эта роль стала самой известной за всю карьеру Фрэнсис Фишер. Сейчас она продолжает сниматься в кино, в 2020 году она появилась в фильме "Пара на праздники" стриминговой платформы Netflix.

Виктор Гарбер

Как выглядят актеры ”Титаника” спустя почти 25 лет (ФОТО) - фото 6

Канадский актер снялся в фильме-катастрофе, когда ему было 48 лет. Он сыграл главного конструктора Томаса Эндрюса.  Еще Виктора Гарбера, помимо "Титаника" можно увидеть в таких кинофильмах, как "Блондинка в законе", "Большая игра", "Бессмертные". В настоящее время он продолжает сниматься в сериалах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли послание с затонувшего "Титаника".


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Источник: https://lux.fm/ru/vremya-neumolimo-kak-izmenilis-aktery-filma-titanik-za-pochti-25-let_n115852
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