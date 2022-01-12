Как выглядят актеры "Титаника" спустя почти 25 лет (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Фильм
"Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, в котором рассказывается о
гибели легендарного лайнера, вышел на экраны в 1997 году и покорил сердца миллионов
зрителей по всему миру. Главные роли в нем сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт
Уинслет. Как спустя почти 25 лет выглядят актеры киноленты?
Как изменились актеры фильма "Титаник" (фото из открытых источников)
Леонардо Ди Каприо
На
момент съемок в "Титанике" американскому актеру было 23 года.
Первоначально Ди Каприо хотел отказаться от роли, но в конце концов согласился,
поскольку Кэмерон верил в его актерские способности. И не зря, ведь сейчас
актер работает с лучшими голливудскими режиссерами. В 2016 году он получил
первый "Оскар" и снялся в удачных фильмах, например,
"Однажды...в Голливуде", "Дорога перемен", "Большой
Гэтсби".
Кейт Уинслет
Британской
актрисе, сыгравшей Роуз в "Титанике", было на тот момент 22 года. Но
после выхода киноленты Кейт стала настоящей звездой кино и была номинирована на
"Оскар". В 2021 году актриса
снялась в американском мини-сериале "Мейр из Исттауна".
Билли Зейн
Несмотря
на то, что актер снимался в различных кинолентах, всемирную славу принес ему
"Титаник", где 31-летний Билли сыграл жениха Роуз, богатого
наследника промышленной империи. Роль в культовом фильме принесла ему несколько
престижных номинаций на кинопремии.
Фрэнсис Фишер
Американская
актриса в 45-летнем возрасте сыграла в "Титанике" маму главной
героини. И эта роль стала самой известной за всю карьеру Фрэнсис Фишер. Сейчас
она продолжает сниматься в кино, в 2020 году она появилась в фильме "Пара
на праздники" стриминговой платформы Netflix.
Виктор Гарбер
Канадский
актер снялся в фильме-катастрофе, когда ему было 48 лет. Он сыграл главного
конструктора Томаса Эндрюса. Еще Виктора
Гарбера, помимо "Титаника" можно увидеть в таких кинофильмах, как
"Блондинка в законе", "Большая игра", "Бессмертные". В настоящее время он продолжает сниматься в сериалах.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли послание с затонувшего "Титаника".
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