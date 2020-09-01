kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11912.27

ETH/USD

469.45

LTC/USD

62.56

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Кара Делевинь вместе с сестрами продает веганские вина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кара Делевинь вместе с сестрами продает веганские вина

Кара Делевинь поделилась видеорекламой бренда

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая недавно заявила о своей пансексуальности, вместе с родными сестрами основала винной бренд, который называется Della-Vite. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, представив видеорекламу игристого напитка.

Сестры Делевинь несколько месяцев искали винодельню, которая бы соответствовала их критериям. И девушкам это удалось. Они создали два вида Просекко, производство которых максимально экологичное и напитки на 100% сертифицированы как веганские.

Кара Делевинь вместе с сестрами продает веганские вина

Кара Делевінь | AFP/EAST NEWS

Кара на своей странице в социальной сети опубликовала видеоролик винного бренда Della-Vite, в котором снялась со своими сестрами. Девушки гуляют по винограднику и наслаждаются напитком. Она подписала его так: "Быть Делевинь значит любить Просекко".

В видеоролике можно заметить, что бутылка Просекко черного цвета и на ней золотистыми буквами написано название бренда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Кара Делевинь помогла своей подруге создать видеоклип.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!