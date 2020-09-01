Кара Делевинь вместе с сестрами продает веганские вина

Популярная модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая недавно заявила о своей пансексуальности, вместе с родными сестрами основала винной бренд, который называется Della-Vite. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, представив видеорекламу игристого напитка.

Сестры Делевинь несколько месяцев искали винодельню, которая бы соответствовала их критериям. И девушкам это удалось. Они создали два вида Просекко, производство которых максимально экологичное и напитки на 100% сертифицированы как веганские.

Кара Делевінь | AFP/EAST NEWS

Кара на своей странице в социальной сети опубликовала видеоролик винного бренда Della-Vite, в котором снялась со своими сестрами. Девушки гуляют по винограднику и наслаждаются напитком. Она подписала его так: "Быть Делевинь значит любить Просекко".

В видеоролике можно заметить, что бутылка Просекко черного цвета и на ней золотистыми буквами написано название бренда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Кара Делевинь помогла своей подруге создать видеоклип.

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