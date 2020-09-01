Кара Делевинь вместе с сестрами продает веганские вина

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Светлана Шкурупий
Популярная
модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая
недавно заявила о своей пансексуальности, вместе с родными сестрами основала
винной бренд, который называется Della-Vite. Об этом знаменитость сообщила на
своей странице в Instagram, представив видеорекламу игристого напитка.
Сестры
Делевинь несколько месяцев искали винодельню, которая бы соответствовала их критериям.
И девушкам это удалось. Они создали два вида Просекко, производство которых
максимально экологичное и напитки на 100% сертифицированы как веганские.
Кара Делевінь | AFP/EAST NEWS
Кара
на своей странице в социальной сети опубликовала видеоролик винного бренда Della-Vite,
в котором снялась со своими сестрами. Девушки гуляют по винограднику и
наслаждаются напитком. Она подписала его так: "Быть Делевинь значит любить
Просекко".
В видеоролике можно заметить, что бутылка Просекко черного цвета и на ней золотистыми буквами написано название бренда.
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Being a Delevingne means loving Prosecco...That is why @PoppyDelevingne @Cdelevingne and I are so excited to announce the launch of our first business together - a Prosecco called @della_vite ("of the vine” in Italian). This film is a just a glimpse of our journey so far. We’ve had such a fantastic time working on it and taste testing it and NOW YOU CAN TOO! Della Vite is now available in the UK and is coming soon to the US.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Кара Делевинь помогла
своей подруге создать видеоклип.
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