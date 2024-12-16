Когда близкие друзья, Максим Галкин и Филипп Киркоров теперь оказались по разные стороны не только сцены, но и политических баррикад. Их конфликт тянется годами, но стал особенно острым после полномасштабного вторжения России в Украину. Галкин уехал из России, осудил действия Кремля и стал собирать средства для украинских беженцев. Киркоров, напротив, остался в России, поддержал режим и продолжает выступать в стране-агрессоре.

Конфликт между Галкиным и Киркоровым

Максим Галкин, известный своими сатирическими выступлениями, неоднократно подкалывал Киркорова со сцены. К примеру, на одном из концертов он высмеял его костюмы, намекая, что тот "запутался в собственных стразах".

Киркоров долго молчал, но недавно "взорвался" во время одного из эфиров на российском телевидении. Он сделал скандальное заявление:

"Галки мой свитер не отнесут, они все полетели туда! Галок больше нет!"

Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях: часть пользователей поддержала шутку, а остальные расценили это как грубую месть.

Читайте на портале "Комментарии" — Российская светская львица и певица Елена Кравец, которая поддерживает российское вторжение в Украину, решила распространить новые сплетни о жизни известных деятелей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Кстати, подобные действия часто можно наблюдать среди российских звезд, поддерживающих официальную политику Кремля, и делают это для пиара, не имея никаких подтверждений своим словам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам. Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.