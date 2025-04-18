Коляденко заявил, что у него не было секса 19 лет: реакция Ирины Билык

Украинский шоумен и телеведущий Дмитрий Коляденко заявил, что по завершении отношений с Ириной Билык у него не было никаких романтических или сексуальных связей в течение 19 лет. Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Дмитрий Коляденко — detector.media

По словам Коляденко, за эти годы он так и не смог найти человека, с которым чувствовал бы эмоциональную и физическую близость. Те, кто ему нравится, обычно уже не свободны, а к тем, кто проявляет к нему интерес, он сам не испытывает симпатии. Он добавил, что с возрастом чувствует себя все более одиноким, хотя и пытается убедить себя, что ему лучше одного. Однако желание тепла, любви и секса не исчезает.



Коляденко отметил, что с момента разрыва с Билыком не было ни одной женщины, поскольку не мог переступить из-за собственных внутренних стандартов. Лишь недавно, по его словам, он впервые обратился к интимной услуге — ему понравилось, хотя опыт был необычным.



Ирина Билык быстро отреагировала на откровенность прежнего. В Instagram она опубликовала их общее фото и ответила на вопросы подписчиков о том, верит ли словам Коляденко. Ее ответ был лаконичным: не верит.



Напомним, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были в отношениях с 2001 по 2006 год. Их союз был эмоциональным и нестабильным – пара неоднократно расходилась и мирилась. Теперь они остаются друзьями.

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