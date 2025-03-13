Комаров подтвердил развод и рассказал кто кому изменил

Слухи о разводе известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова и его супруги, Александры Кучеренко, распространялись по сети уже длительное время. Наконец-то звездная пара официально подтвердила эту информацию.

Комаров с женой

По словам ведущего, они с Александрой подали заявление на расторжение брака через ЗАГС и расстаются цивилизованно и с уважением друг к другу. Комаров подчеркнул, что их решение было взвешенным, а личные моменты останутся только между ними.

"Никто никому не изменил. Не обманул. Не пошел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить", – отметил телеведущий на своей странице в Instagram.

Кроме того, Комаров также поделился важным советом для находящихся в отношениях. Он призвал пары вовремя замечать первые признаки серьезных недоразумений и не откладывать важные разговоры.

Александра Кучеренко, в свою очередь, также прокомментировала развод. Она поделилась сообщением Дмитрия и лаконично добавила: "Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным."

Известно, что пара прожила в браке пять лет, но несмотря на расставание, решила сохранить хорошие отношения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как сделал предложение своей любимой Александре Кучеренко. Об этом сообщает издание Glamurchik. Известно, что отношения между молодыми людьми завязались еще до проекта "Танцы со звездами", где они были партнерами. Тогда Дмитрий и Александр тщательно скрывали свой роман, чтобы никто ничего не заподозрил.



