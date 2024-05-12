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Кому Украина отдала самый высокий балл на Евровидении 2024

Украина объявила, кому отдала самый высокий балл в финале Евровидения 2024

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Эту важную миссию выполняла певица Джамала, которая в 2016 году выступала в международном конкурсе со своей песней "1944" и вернулась в Украину с победой.

Кому Украина отдала самый высокий балл на Евровидении 2024

Жюри Украины отдало самый высокий балл Швейцарии (фото из открытых источников)

Когда проходил финальный этап международного песенного конкурса " Евровидение-2024 ", исполнительница Джамала назвала баллы, члены жюри из Украины выставили участникам. Самый большой балл – 12, Украина поставила Швейцарии.

Результаты голосования профессионального жюри от Украины:

Швейцария – 12 баллов

Исландия – 10 баллов

Швеция – 8 баллов

Германия – 7 баллов

Франция – 6 баллов

Литва – 5 баллов

Хорватия – 4 балла

Португалия – 3 балла

Италия – 2 балла

Люксембург – 1 балл

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие страны не дали Украине ни одного балла на Евровидении 2024 года . 11 мая состоялся финальный гала-концерт Евровидения 2024, на котором с помощью голосов судей и зрителей определили победителя песенного конкурса. Украина заняла 3 место на песенном конкурсе Евровидения 2024 года с 453 баллами в сумме. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil судьи оценили в 146 баллов. Зрители традиционно оценили Украину выше и дали в два раза больше баллов, чем судьи – 307. Из 37 стран, участвовавших в голосовании жюри, только 8 стран не дали Украине ни одного балла. В частности, Албания; Великобритания; Армения; Испания; Италия; Сан-Марино; Словения; Мальта.

Восемь баллов Украина на Евровидении 2024 года получила от трех стран: Израиль, Финляндия и Латвия. 10 баллов поставило за выступление alyona alyona и Jerry Heil судейское жюри из стран: Эстония, Франция и Польша. Высший балл – 12, Украина получила от двух стран: Чехия и Молдова. Остальные жюри от 21 страны дали Украине баллы от 1 до 7.



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