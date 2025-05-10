Концерт Metallica зарегистрирован как небольшое землетрясение в США: что говорят сейсмологи

Хотя незначительная сейсмическая активность, которую в интернете быстро назвали "землетрясением Metallica", не представляла опасности, она была слишком незначительна, чтобы ее зарегистрировали по шкале Рихтера или присвоили ей рейтинг, сообщил Центр прогнозирования FOX Weather.

Концерт группы Metallica

Долгожданный концерт Metallica на стадионе "Лейн" в Вирджинском политехническом институте был не просто выступлением: это было сейсмическое событие.

Для фанатов начальные аккорды "Enter Sandman" уже давно стали электризирующим и знакомым саундтреком к футбольным матчам, вызывающим синхронизированный всплеск прыжков и аплодисментов.

Эта любимая традиция достигла беспрецедентного уровня в среду вечером в Блексбурге, когда коллективная энергия примерно 60 000 человек толпы удивительно вылилась в необычные сейсмические показатели.

Мощная традиция фанатов Virginia Tech синхронизировать свою энергию с "Enter Sandman" на футбольных матчах достигла сейсмической кульминации на долгожданном концерте Metallica в среду, когда во время исполнения песни были обнаружены необычные звуки.

Взгляд на ночь, когда Земля содрогнулась на стадионе "Лейн" в Вирджинском политехническом университете во время выступления Metallica в среду, 8 мая 2025 года.

Сейсмологическая обсерватория Вирджинского политехнического института (VTSO) зафиксировала подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта. Пик точно совпал с культовым исполнением группой песни "Enter Sandman".

Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил FOX Weather, что их сейсмограф, расположенный примерно в 1 миле от стадиона "Лейн", четко зарегистрировал колебания земли, вызванные восторженной аудиторией.

Мощная традиция фанатов Virginia Tech синхронизировать свою энергию с "Enter Sandman" на футбольных матчах достигла сейсмической кульминации на долгожданном концерте Metallica в среду, когда во время исполнения песни были обнаружены необычные звуки.

Сейсмологическая обсерватория Вирджинского политехнического института зафиксировала подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта.

"Спасибо, что прыгали с нами, Metallica! Возвращайтесь в любое время", – заявили в Virginia Tech Athletics, сопровождая видео, на котором огромная аудитория коллективно прыгала, аплодировала и трясла головами.

Хотя незначительная сейсмическая активность, которую в интернете быстро назвали "землетрясением Metallica", не представляла опасности, она была слишком незначительна, чтобы ее зарегистрировали по шкале Рихтера или присвоили ей рейтинг, сообщил Центр прогнозирования FOX.

"Магнитуда была бы меньше 1,0", — сказал Чепмен. "Слишком мала, чтобы ее чувствовали даже за милю".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, которое ощущалось в большинстве городов Мраморного региона. Оно вызвало панику среди жителей и привело к появлению трещин на стенах построек и повреждений старых сооружений.