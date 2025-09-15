Конор Макгрегор принял нелегкое решение

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который сначала собирался баллотироваться в президенты Ирландии, сообщил, что изменил свое решение.

Конор Макгрегор ухвалив нелегке рішення

"После тщательных размышлений и консультаций с семьей я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было нелегкое решение, но оно правильно на данный момент", — написал в соцсети Х Макгрегор .

В то же время, бывший чемпион UFC добавил, что это не последние его выборы и его политический путь только начинается.

В начале сентября Макгрегор обнародовал обращение к гражданам Ирландии, где заявил о намерении поучаствовать в президентских выборах, попросив их связаться со своими местными советниками графства для выдвижения его кандидатуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пост спортсмена быстро набрал популярность и вызвал дискуссию среди пользователей соцсетей. В частности, американского миллиардера Илона Маска заинтересовала инициатива Макгрегора — он оставил комментарий под публикацией: "Никто не будет бороться за народ Ирландии более упорно, чем Конор Макгрегор!"

"Если вы депутат, чей голос игнорируют, чьи руки связаны, а ваше общество не слышат, — поддержите меня. Я дам вам платформу, чтобы вас услышали", — написал тогда Макгрегор, призвав всех желающих "начать действовать уже сейчас" и требовать перемен.