Кто стал победителем Евровидения-2025: на каком месте Украина

17 мая в швейцарском городе Базель прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". По результатам голосования хрустальный микрофон получил представитель Австрии, певец JJ с песней Wasted Love.

Евровидение-2025. Фото: из открытых источников

Исполнитель JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился в Вене 29 апреля 2001 года. Он с детства увлекался оперой и в своем творчестве часто прибегает к классической музыке.

В своей композиции "Wasted Love" представитель Австрии воспевает эмоции от безответной любви. Дополнительный символизм номера добавил кораблик, на котором артист исполняет песню. Он словно плывет по океану чувств и хватается за любую крошку надежды, растворяющейся в воздухе.

Интересно, что исполнитель несколько раз публично намекал, что вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко.

"Серебро" в этом году за Израилем. Третье место заняла Эстония. Украина же в этом году едва втиснулась в первую десятку. По результатам голосования группа Ziferblat, феерически представившая нашу страну с песней "Bird of pray", и выступившая в финале под номером "7", заняла 9 место.

Выступление украинцев собрало 218 баллов. По результатам голосования Украина получила 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

Украина получила:

5 баллов от Швеции

8 баллов от Азейрбаджана

5 баллов от Словении

4 балла от Армении

4 балла от Сан-Марино

1 от Норвегии

2 балла от Италии

8 баллов от Португалии

2 балла от Латвии

2 балла от Хорватии

4 балла от Сербии

2 балла от Испании

4 балла от Израиля

2 балла от Литвы

6 от Грузии

1 от Швейцарии

0 баллов от Мальты, Нидерландов, Люксембурга, Австрии, Франции, Латвии, Ирландии, Польши, Черногории, Греции, Чехии, Великобритании, Финляндии, Австралии, Германии, Бельгии, Албании, Исландии, Кипра и Эстонии.

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