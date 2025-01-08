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20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру

Песня «Сало» отмечает 20-летие: от классических клипов до новейших технологий 3D XR

8 января 2025, 14:36
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Недилько Ксения

Легендарному хиту "Украинское сало" – 20 лет. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм.

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру

Михаил Поплавский

"20 лет назад мы с командой создали песню, которая стала легендарной и лидирует на всех музыкальных площадках страны! Песня "Сало" о юморе, традициях и украинском сале, которое объединяет всю семью за одним столом!

В 2021 году видеоклип "SALO" был создан в голливудском стиле с помощью 3D XR технологий, поразив даже самых требовательных критиков! Песня облетела весь мир, став украинским символом для многих стран! Сало – это феномен, объединяющий украинцев по всему миру!" – сказал Михаил Поплавский.

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 2

За 20 лет песня "Сало", написанная Наталией Багмут (слова) и Юрием Пономаренко (музыка), уже стала народным хитом, без которого не обходится ни один праздник. Композиция действительно близка украинцам, потому что воспевает самое любимое национальное блюдо. Сало давно вышло за пределы гастрономического продукта, став символом украинской идентичности.

Первый клип на песню "Сало" был создан в 2004 году режиссером Максимом Паперником и снят по мотивам повести "Ночь перед Рождеством".


Михаил Поплавский во время съемок перевоплощался в образы кузнеца Вакулы, дьяка, головы и даже черта.

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 3
20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 4
20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 5

Следующая видеоработа на песню "Сало" также в жанре мюзикла была представлена ​​в 2010 году и воспроизводит неповторимую атмосферу, украинский колорит Сорочинской ярмарки. Украинское село, народное гулянье, ярмарка, тройственные музыканты, зажигательные танцы парней и девушек.

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 6
20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 7

Главный герой – сельский голова, роль которого исполняет Михаил Поплавский, воспевая "национальную валюту" нашей страны – Сало.

Новую волну популярности песня "Сало" завоевала в 2021 году после презентации инновационного клипа снятого режиссером Еленой Винярской.

Видео "SALO" было создано в голливудском стиле с использованием LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 8

По нестандартному режиссерскому замыслу, сало превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного "саломана" страны.


Кстати, в мае 2011 года на 236 км трассы "Киев-Одесса" Михаил Поплавский открыл памятник "Украинскому салу".

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 9

Песню "Сало" и яркие клипы полюбили не только в Украине, но и на других континентах мира. Клип Михаила Поплавского на песню "Сало" (2021) набрал 7,9 млн просмотров на YouTube. 

20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 10
20 лет песне «Сало» Поплавского: хит, объединяющий украинцев по всему миру - фото 11

"Сало — это украинский бренд, наша национальная валюта. Оно добавляет сексуальной энергии, поддерживает силу и дух украинцев!" –  отметил Поплавский.



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