50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах

Клаудия Шиффер (фото из открытых источников)

Муза Карла Лагерфельда и любимая модель Chanel Клаудия Шиффер вернулась для работы с модным домом. Супермодель снялась в новой фотосессии, посвященной французскому дому моды.

Шиффер позировала в стильных casual-образах, демонстрируя трендовые наряды и аксессуары из весенне-летней коллекции Chanel, пишет vogue.





Шиффер отметила, что именно Лагерфельд сделал из нее супермодель.

"Карл был моей волшебной пылью. Он превратил меня из застенчивой немки на супермодель. Он единственный, кто мог сделать черно-белое красочным", — отметила звезда.

По ее словам, маестро любил устраивать пикники на солнце, куда приезжал очень нарядный, в костюме.





" Помню, как-то раз он сказал: я немного волнуюсь по поводу прически, мои волосы начинают пушиться от влажности. Мы все, конечно, были одеты в летние платья, а он стоял на пляже в сапогах", — вспоминает красавица.

Ранее мы сообщали, что 45-летнему актеру, звезде многих фильмов Брэдли Купер у после развода с моделью Ириной Шейк стали приписывать роман с кубинской актрисой Анной де Армас, сыгравшей девушку Бонда. Папарацци заметили, что пара очень мило общалась и флиртовала на светском мероприятии. По словам журналистов, она не обращала внимания на окружающих и на то, что происходит вокруг. После мероприятия актеры уехали вместе.

Поклонники предполагают, что актер решил наладить личную жизнь, хотя официально в прессе никаких романов не подтверждает. Он больше четырех лет прожил в гражданском браке с моделью Ириной Шейк, с которой вместе воспитывает дочь.





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