50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах

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Ольга Чародий
Клаудия Шиффер (фото из открытых источников)
Муза Карла Лагерфельда и любимая модель Chanel Клаудия
Шиффер вернулась для работы с модным домом. Супермодель снялась в новой
фотосессии, посвященной французскому дому моды.
Шиффер позировала в стильных casual-образах, демонстрируя трендовые наряды и аксессуары из весенне-летней коллекции Chanel, пишет vogue.
Шиффер отметила, что именно Лагерфельд сделал из нее
супермодель.
По ее словам, маестро любил устраивать пикники на солнце, куда приезжал очень нарядный, в костюме.
Ранее мы сообщали, что 45-летнему актеру, звезде многих фильмов Брэдли Купер у после развода с моделью Ириной Шейк стали приписывать роман с кубинской актрисой Анной де Армас, сыгравшей девушку Бонда. Папарацци заметили, что пара очень мило общалась и флиртовала на светском мероприятии. По словам журналистов, она не обращала внимания на окружающих и на то, что происходит вокруг. После мероприятия актеры уехали вместе.Поклонники предполагают, что актер решил наладить личную жизнь, хотя официально в прессе никаких романов не подтверждает. Он больше четырех лет прожил в гражданском браке с моделью Ириной Шейк, с которой вместе воспитывает дочь.
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