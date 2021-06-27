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50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах

Клаудия Шиффер позировала в стильных casual-образах, демонстрируя трендовые наряды

сегодня, 20:15
Автор:

Ольга Чародий

50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах

Клаудия Шиффер (фото из открытых источников)

Муза Карла Лагерфельда и любимая модель Chanel Клаудия Шиффер вернулась для работы с модным домом. Супермодель снялась в новой фотосессии, посвященной французскому дому моды.

Шиффер позировала в стильных casual-образах, демонстрируя трендовые наряды и аксессуары из весенне-летней коллекции Chanel, пишет vogue.

50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах - фото 2

Шиффер отметила, что именно Лагерфельд сделал из нее супермодель.

"Карл был моей волшебной пылью. Он превратил меня из застенчивой немки на супермодель. Он единственный, кто мог сделать черно-белое красочным", — отметила звезда.

По ее словам, маестро любил устраивать пикники на солнце, куда приезжал очень нарядный, в костюме.

50-летняя Клаудия Шиффер снялась для Chanel в изящных образах - фото 3

"Помню, как-то раз он сказал: я немного волнуюсь по поводу прически, мои волосы начинают пушиться от влажности. Мы все, конечно, были одеты в летние платья, а он стоял на пляже в сапогах", — вспоминает красавица.

Ранее мы сообщали, что 45-летнему актеру, звезде многих фильмов Брэдли Купер у после развода с моделью Ириной Шейк стали приписывать роман с кубинской актрисой Анной де Армас, сыгравшей девушку Бонда. Папарацци заметили, что пара очень мило общалась и флиртовала на светском мероприятии. По словам журналистов, она не обращала внимания на окружающих и на то, что происходит вокруг. После мероприятия актеры уехали вместе. 

Поклонники предполагают, что актер решил наладить личную жизнь, хотя официально в прессе никаких романов не подтверждает. Он больше четырех лет прожил в гражданском браке с моделью Ириной Шейк, с которой вместе воспитывает дочь.



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Источник: https://www.vogue.co.uk/fashion/article/claudia-schiffer-chanel-interview
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