10 звезд, которых трудно узнать: как меняется узнаваемость с возрастом

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Черновалова Кристина
Время не щадит никого, и даже самые яркие звезды шоу-бизнеса не исключение. С возрастом многие из них теряют свою узнаваемость, превращаясь из обожаемых миллионами иконы стиля в обычных граждан, способных спокойно прогуливаться по улицам без толпы поклонников. В этой статье мы рассмотрим десять знаменитостей, которых с течением времени стали узнавать все меньше.
10 звезд, которых с возрастом перестали узнавать на улицах
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