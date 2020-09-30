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Главная Новости Звезды шоубизнес 51-летняя модель снялась в белье Victoria's Secret и удивила фанатов
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51-летняя модель снялась в белье Victoria's Secret и удивила фанатов

Хелена Кристенсен продолжает радовать фанатов

30 сентября 2020, 23:53
Автор:

Владимир Лавский

51-летняя датская модель Хелена Кристенсен на своей странице в инстаграм порадовала подписчиков ярким фото и видео в белье от Victoria's Secret.

51-летняя модель снялась в белье Victoria's Secret и удивила фанатов

Неизвестный оператор снял несколько кадров. На одном из них видно, как модель завораживает своей яркой походкой в халате, под которым находится красное кружевное белье. Подчеркивает образ также красная шляпка На фото Кристенсен уже сидит на ступеньках, как бы хвастаясь красивым бельем.

"Вот и дождалась я того момента, когда мне удалось поработать с лучшим фотографом в мире. Я приятно удивлена и рада", — подписала пост Кристенсен. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Хелена Кристенсен выпустит свою линейку одежды вместе с известным брендом.

Всемирноизвестный шведский производитель модной одежды и косметики H&M объявил о коллаборации с 51-летней датской моделью и фотографом Хеленой Кристенсен. Известно, что принтом для изделий из новой коллекции послужили фотоснимки растений, автором которых является сама Хелена. Так, дизайнеры разместили фотографии цветов на худи, толстовках и футболках. К слову, Кристенсен также выступила  в качестве фотографа рекламной кампании капсульной линейки. 


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