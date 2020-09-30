51-летняя модель снялась в белье Victoria's Secret и удивила фанатов

Язык
BTC/USD
10882.56
ETH/USD
367.60
LTC/USD
47.75
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
51-летняя датская модель Хелена Кристенсен на своей странице в инстаграм порадовала подписчиков ярким фото и видео в белье от Victoria's Secret.
Неизвестный оператор снял несколько кадров. На одном из них видно, как модель завораживает своей яркой походкой в халате, под которым находится красное кружевное белье. Подчеркивает образ также красная шляпка На фото Кристенсен уже сидит на ступеньках, как бы хвастаясь красивым бельем.
Как ранее сообщали "Комментарии", Хелена Кристенсен выпустит свою линейку одежды вместе с известным брендом.
Всемирноизвестный шведский производитель модной одежды и косметики H&M объявил о коллаборации с 51-летней датской моделью и фотографом Хеленой Кристенсен. Известно, что принтом для изделий из новой коллекции послужили фотоснимки растений, автором которых является сама Хелена. Так, дизайнеры разместили фотографии цветов на худи, толстовках и футболках. К слову, Кристенсен также выступила в качестве фотографа рекламной кампании капсульной линейки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости