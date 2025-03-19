22-летняя дочь Елены Кравец рассказала, мечтает о свадьбе и как зарабатывает на жизнь

Дочь известной телеведущей и актрисы Елены Кравец, Мария, рассказала о том, почему не спешит оформлять свои отношения с парнем официально, а также о том, чем занимается в настоящее время.

Фото: из открытых источников

Недавно Елена и Мария Кравец посетили премьерный показ комедии "Отпуск вслепую". На красной дорожке они выглядели очень стильно и было сложно угадать, кто из них мама, а кто дочь. Как оказалось, 22-летняя Мария уже всерьез занимается модой и стилем.

"Я работаю стилистом, занимаюсь продажей товаров от украинских брендов и даю консультации по моде. Мне это нравится, но я понимаю, что это не мое постоянное занятие, поэтому продолжаю искать себя. Моя цель — найти способ зарабатывать на творчестве, связанном с танцами, ведь я их очень люблю. А пока, работаю". ua.

Год назад Мария призналась в подкасте, что покинула университет после первого курса, потому что поняла, что журналистика и пиар – это не ее дело. Ее мама, Елена, с пониманием отнеслась к ее выбору.

Также журналисты поинтересовались, есть ли в планах Марии и ее парня Ростислава свадьбу.

"Мы вместе уже более двух лет и живем вместе. Относительно свадьбы, наше поколение относится к этому свободнее. Главное, что между нами есть любовь, а о детях пока даже не думаем", – призналась 22-летняя Мария Кравец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что впервые за долгое время на публике появилась известная телеведущая Елена Кравец. Это произошло во время премьеры фильма "Отпуск вслепую". Елена посетила мероприятие в одном из кинотеатров столицы вместе с 22-летней дочерью Марией. По ее словам, она пришла поддержать актеров Даниэля Салема и Татьяну Малкову, исполнивших главные роли в комедии.