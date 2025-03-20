Леди Гага повторила танцевальный тренд TikTok "ZombieBoy"

Певица " Perfect Celebrity " присоединилась к танцевальному тренду " ZombieBoy ", захватившему TikTok . В танце есть жесткие, резкие движения, похожие на зомби, и движения, похожие на танец "Триллер".

Леди Гага в 2025 году. Фото: Леди Гага/TikTok

В ролике, опубликованном 18 марта, 38-летняя Гага одета в маленькое черное платье от Stella McCartney и шляпку, танцует с пальцами, свернутыми, как когти, и с выражением лица, похожим на зомби. "Я ДОЛЖНА ЭТО СДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ВИДЕЛА, ЧТО ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ", — подписала она свое видео.

"Из твоего укуса зомби я мог бы стать твоим типом/ Мы собираемся спать всю ночь, будить зомби/ Так что положи свои лапы на меня, ты, зомби-мальчишка", — поет Гага в припеве, представленном в клипах.

" Маленькие монстры " Гаги были в восторге, увидев ее участие в танцевальном тренде. "ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО Я ВИДЕЛ ЗА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ, Я ПОЛУЧИМ", — прокомментировал один фанат. "Постоянное пребывание Леди Гаги в Интернете было подарком, о котором мы не подозревали, что нам нужно", — сказал другой.

"Верните Джо Кальдероне из могилы как зомби для музыкального клипа Zombieboy " , — написал третий, имея в виду образ Гаги, ненадолго появившийся в 2011 году.

Другой попросил снять клип под песню, вдохновленную дискотекой. "МЫ ХОТИМ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ZOMBIEBOY С ЭСТЕТИКОЙ 80-Х, пожалуйста ".

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