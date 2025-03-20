logo

BTC/USD

85226.01

ETH/USD

1992.63

LTC/USD

91.80

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Леди Гага повторила танцевальный тренд TikTok "ZombieBoy"
commentss НОВОСТИ Все новости

Леди Гага повторила танцевальный тренд TikTok "ZombieBoy"

14-кратная обладательница Грэмми присоединилась к танцевальному тренду, показывающему движения зомби

сегодня, 13:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Певица " Perfect Celebrity " присоединилась к танцевальному тренду " ZombieBoy ", захватившему TikTok . В танце есть жесткие, резкие движения, похожие на зомби, и движения, похожие на танец "Триллер".

Леди Гага повторила танцевальный тренд TikTok "ZombieBoy"

Леди Гага в 2025 году. Фото: Леди Гага/TikTok

В ролике, опубликованном 18 марта, 38-летняя Гага одета в маленькое черное платье от Stella McCartney и шляпку, танцует с пальцами, свернутыми, как когти, и с выражением лица, похожим на зомби. "Я ДОЛЖНА ЭТО СДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ВИДЕЛА, ЧТО ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ", — подписала она свое видео.

                                                                                                                                                                                      

Леди Гага повторила танцевальный тренд TikTok ”ZombieBoy” - фото 2

"Из твоего укуса зомби я мог бы стать твоим типом/ Мы собираемся спать всю ночь, будить зомби/ Так что положи свои лапы на меня, ты, зомби-мальчишка", — поет Гага в припеве, представленном в клипах.

" Маленькие монстры " Гаги были в восторге, увидев ее участие в танцевальном тренде. "ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО Я ВИДЕЛ ЗА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ, Я ПОЛУЧИМ", — прокомментировал один фанат. "Постоянное пребывание Леди Гаги в Интернете было подарком, о котором мы не подозревали, что нам нужно", — сказал другой.

"Верните Джо Кальдероне из могилы как зомби для музыкального клипа Zombieboy " , — написал третий, имея в виду образ Гаги, ненадолго появившийся в 2011 году.

Другой попросил снять клип под песню, вдохновленную дискотекой. "МЫ ХОТИМ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ZOMBIEBOY С ЭСТЕТИКОЙ 80-Х, пожалуйста ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Деми Мур поздравила с днем рождения 70-летнего Брюса Уиллиса и показала фото, как актер выглядит сейчас. На снимках "крепкий орешек" с дочками и внучкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/lady-gaga-puts-her-paws-up-for-the-zombieboy-tiktok-dance-trend-11699643
Теги:

Новости

Все новости