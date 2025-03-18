Леся Никитюк призналась, почему стесняется своего тела

Украинская телеведущая Леся Никитюк стесняется носить открытую обувь. Об этом она рассказала в эфире радио "Пятница".

Леся Никитюк. Фото из открытых источников

Видео с участием ведущей опубликовали 8 марта на странице проекта в Instagram.

По словам Никитюк, раньше она покупала туфли на два размера меньше нужного, из-за чего у нее деформировались пальцы.

"И после этого у меня шишки на пальчиках ног. Я мне очень иногда... Я стыжусь своего тела. Я стыжусь ходить в босоножках с открытыми пальчиками", — призналась ведущая.

Никитюк является лицом "Нового канала". Она ведет шоу "Кто сверху?"

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"Я никогда не нажрусь на ночь. Чтобы что? Я никогда не делаю западло, – рассказала артистка. – Я никогда не крала халат в отелях. Я никогда не оставлю тапки в отеле, если они мягкие, классные. Я обязательно заберу их с собой". Певица также призналась, что никогда не откажется съесть торт.

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