Леся Никитюк родила первенца: из родильного ее встречал муж

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой в 37 лет. О счастливом событии в своей жизни женщина сообщила в Instagram. Никитюк сообщила, что родила мальчика и показала первые фото из выписки из роддома, откуда ее с ребенком забирал папа малыша — жених-военный Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк родила ребенка

Телеведущая скрывала свою беременность и показала фото с животиком только недавно.

Известно, что она обручена с военным Дмитрием Бабчуком, который на девять лет младше Никитюк.

О своей помолвке ведущая сообщила во время зимнего отпуска в Буковеле, где похвасталась кольцом. Сначала Леся Никитюк полностью скрывала лицо и личность своего избранника, но затем раскрыла, кто он.

Из Instagram Дмитрия Бабчука понятно, что он причастен к украинскому войску. Сейчас он не рассекречивает, где и на каком направлении воюет. Впрочем, не скрывает, что служит в ВСУ уже восемь лет и в свое время участвовал в АТО. В ленте воина немало фото с фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прошло более двух десятилетий с момента, когда зрители впервые увидели дочь Росса и Рэйчел Эмму в культовом сериале "Друзья". Теперь одна из девушек, исполнявшая эту роль в детстве, неожиданно напомнила о себе в TikTok, вызвав волну ностальгии и восхищение среди фанатов по всему миру.

Эмма Геллер-Грин появилась в сериале в 2002 году как дочь героев Дэвида Швиммера, сыгравшего Росса и Дженнифер Энистон, исполнившей роль Рэйчел. Как часто бывает в случаях с младенцами на экране, роль Эммы исполняли несколько детей близнецов. Наиболее узнаваемыми стали Ноэль и Кали Шелдон, снимавшиеся на протяжении большей части сериала. Однако в финальных сериях их заменили Александром и Афиной Конли, когда по сюжету Эмми исполнялся год.