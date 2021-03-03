Лилия Ребрик заразилась COVID-19

Актриса Лилия Ребрик получила положительный тест на коронавирус. Об этом Лилия Ребрик сообщила на своей странице в социальной сети в Instagram. Артистка поделилась с поклонниками плохой новостью и написала, что подтвержденный диагноз очень ее расстроил.

Лилия Ребрик (фото из открытых источников)

"Как и любое живое человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- "отпуск" на несколько дней. И, как и любое живое человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры. Что касается моего самочувствия — я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос осталась за кадром. По крайней мере — пока! Всем желаю здоровья", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, будет ли лечиться Ребрик дома или в стационаре. Ребрик служит в Молодом театре. Актриса ведет утреннее шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина", а также снимается в кино.

Напомним, удовлетворительное самочувствие, позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном режиме — так охарактеризовал собственное состояние глава украинского Минздрава Максим Степанов на очередном брифинге министерства. Такое заявление чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет эффективности вакцины Covishied от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает, что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.



По мнению министра, именно вакцинация является одним из главных рычагов в борьбе с коронавирусной болезнью. Именно поэтому украинцы должны начать активнее участвовать в прививочном процессе.

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