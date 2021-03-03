Лилия Ребрик заразилась COVID-19

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Ольга Чародий
Актриса Лилия Ребрик получила положительный тест
на коронавирус. Об этом Лилия Ребрик
сообщила на своей странице в социальной сети в Instagram.
Артистка поделилась с поклонниками плохой новостью и написала, что
подтвержденный диагноз очень ее расстроил.
Лилия Ребрик (фото из открытых источников)
Пока неизвестно, будет ли лечиться Ребрик дома или в стационаре. Ребрик служит в Молодом театре. Актриса ведет утреннее шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина", а также снимается в кино.
Напомним, удовлетворительное самочувствие, позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном режиме — так охарактеризовал собственное состояние глава украинского Минздрава Максим Степанов на очередном брифинге министерства. Такое заявление чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет эффективности вакцины Covishied от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает, что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.
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